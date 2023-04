Lutto nel mondo della tecnologia, morto uno dei più grandi

E’ stato un personaggio trasversale. Un po’ direttore, un po’ pioniere del gaming, un po’ sostenitore dell’educazione con il culto delle scuole, elementari e medie. Il mondo della tecnologia non sarà più lo stesso. Rare soprattutto.

L’ex Ultimate Play The Game, che per un periodo utilizzò anche il marchio Rareware, fondata dai fratelli Tim e Chris Stamper, fuoriuscì dalla nicchia del mondo dei videogiochi a finì anni ’80, svoltando con il suo nuovo direttore e diventando il leader silenzioso, nascosto dietro molti dei più famosi giochi Nintendo: da Battletoads a GoldenEye 007, passando per Perfect Dark, Conker’s Bad Fur Day, Diddy Kong Racing, Star Fox Adventures. Senza dimenticare le mitiche serie di Donkey Kong Country, Killer Instinct, Banjo-Kazooie.

Ebbene, a capo di Rare nel momento di massimo splendore c’era proprio il presidente di Rare Coin-It, quel Joel Hochberg volato lassù a 87 anni. Il triste annuncio è stato dato da Tim Stamper sui social, e un necrologio pubblicato dal Miami Herald.

Hochberg è in qualche modo una figura misteriosa nella storia iniziale di Rare, ma è stato senza dubbio un contributo significativo al successo dell’azienda statunitense. Ha comprato agli Stamper Brothers il loro primo sistema Famicom e in seguito ha gestito molti rapporti commerciali per l’azienda, da qui quell’essere trasversale che ha cambiato il modo di intendere il gaming, consentendo tanti progressi di editori americani, in primis Nintendo of America.

L’uomo che ha cambiato la storia: scrivendone un’altra

“Joel ha cambiato il corso della storia”. Tim Stamper non lo dimenticherà mai: “ci ha comprato la nostra prima console Nintendo Famicom durante uno dei suoi numerosi viaggi in Giappone”.

Nato a Brooklyn a fine 1935, Hochberg è entrato nel business dei divertimenti a gettoni negli anni ’70, quando ancora il mondo del gaming non era certo così affollato e, soprattutto, non si chiamava così. Ha iniziato come vicepresidente presso il produttore di giochi arcade Centuri tra il 1976 e il 1982. Nel 1986, la svolta, contribuendo a creare a creare Rare Coin-It Inc unendosi con i fratelliagli Stamper per creare molti giochi di successo: per chi ha gli iconici Donkey Kong Country, GoldenEye 007, Diddy Kong Racing, Banjo Kazooie e Perfect Dark, basta andare ai titoli di coda: troverete sicuramente il suo nome.

L’ex artista di Rare, il noto Ed Bryan, ha definito Hochberg come una “persona squisita” ma soprattutto il pioniere di un business che al giorno d’oggi chiamiamo gaming. Se il mondo dei videogiochi oggi utilizza “Rareware” è perché la visione di Joel Hochberg ha portato l’industria dei videogiochi a un livello superiore.