L’ultima novità Whatsapp è incredibile, l’aggiornamento di stato cambierà per questi dispositivi

Botti di fine anno. O giù di lì. WhatsApp sembra voler chiude in bellezza un 2022 che l’ha visto assoluto protagonista fra le app di messaggistiche istantanee.

La possibilità di lavorare sul desktop senza bisogno di avere il cellulare, di fatto, vicino, shopping e community, sondaggi. Un anno veramente ricco di novità, se ne aggiunge un’altra: riguarda gli aggiornamenti dello stato vocale, per un futuro update della beta di WhatsApp per iOS.

Dopo aver rilasciato la possibilità di inviare sondaggi su WhatsApp per iOS e Android, ora è possibile tenere traccia della cronologia delle chiamate, direttamente nella barra laterale dell’app su WhatsApp beta per Windows, grazie alla nuova scheda delle chiamate. La messaggistica numero uno al mondo, il grande fiore all’occhiello di Mark Zuckerberg sta rilasciando la possibilità di condividere le schede dei contatti su WhatsApp beta per Windows, con il chiaro obiettivo di rendere più facile e intuitivo per il destinatario, il salvataggio di numeri di telefono nella propria rubrica, come rivelato dal sempre ben informato wabetainfo.

Sondaggi anche sulla versione desktop di WhatsApp

“In passato – si legge sul sito ufficiale – abbiamo annunciato che WhatsApp stava lavorando per portare le note vocali agli aggiornamenti di stato per un futuro aggiornamento nella versione beta per Android: questa funzionalità è ora in fase di sviluppo per un futuro aggiornamento di WhatsApp beta per iOS. Secondo noi, questa è la migliore notizia della settimana”. Già, le novità non finiscono qui. Dopo aver rilasciato la possibilità di creare sondaggi su WhatsApp per Windows, WhatsApp sta implementando la stessa funzionalità su WhatsApp Desktop per tutti. Non più esclusiva solo per gli smartphone. E ancora.

WhatsApp sta lavorando a una nuova chat ufficiale in cui è possibile ottenere suggerimenti, vedere annunci e conoscere le ultime funzionalità, per un futuro aggiornamento della versione beta di WhatsApp Desktop. La messaggistica californiana, inoltre, ha in programma in un futuro prossimo la possibilità di trovare una sorta di scorciatoia “mute” all’interno delle chat di gruppo per disabilitare rapidamente le notifiche. Anche questo aggiornamento per il momento è in fase di sviluppo.

Tutto ciò proprio per terminare il 2022 in bellezza, anche se bisogna tenere sempre presente che alcune di queste citate funzionalità potrebbero essere in fase di sviluppo, quindi non sono attualmente disponibili per i beta tester, oppure vengono implementate per alcuni utenti, il che significa comunque che si sta procedendo a ritmo sostenuto per il rilascio. In entrambi i casi necessario attendere un futuro aggiornamento.

FONTE