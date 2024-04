Il logo di Android prende ispirazione da un vecchissimo videogioco? La storia segreta

Quanto sai della storia del logo Android? Non è necessario essere un esperto per riconoscere il marchio famoso in tutto il mondo.

Sebbene Android abbia da tempo mostrato la sua mascotte nel suo logo, il design dell’immagine si è evoluto nel corso degli anni. È interessante notare che, mentre molte aziende tecnologiche si sono concentrate nel rendere i loro loghi più semplicistici, Android ha dato maggiore profondità al suo simbolo iconico.

Da quando l’azienda è stata lanciata nel 2008, ci sono state alcune sottili modifiche. Android ha sperimentato non solo con la sua tavolozza di colori riconoscibile, ma anche con la tipografia e la grafica. Tuttavia in pochi conoscono la storia della sua creazione e a cosa è ispirato il simbolo del famoso marchio.

Tutta la storia dietro il logo Android

Molte persone in tutto il mondo hanno familiarità con il robot verde, tuttavia, pochi conoscono la storia del logo Android. Irina Block, una graphic designer di Google, è nota per aver sviluppato il logo nel 2007, affermando che avrebbe dovuto essere internazionale e strettamente correlato al nome. Ciò ha spinto il team a disegnare alcuni semplici disegni e schizzi.

Mentre Google si preparava a sostenere la piattaforma software Android per i dispositivi mobili, a Blok e ai suoi colleghi del team di progettazione è stato chiesto di creare un aspetto unico per il software, qualcosa che i consumatori potessero facilmente identificare.

Il logo, le è stato detto, avrebbe dovuto includere un robot, quindi ha studiato giocattoli strambi e film di fantascienza, tutto ciò che lo avrebbe aiutato a creare un personaggio unico. Alla fine, ha tratto ispirazione da una fonte distintamente umana: i pittogrammi dell’uomo e della donna universali che spesso appaiono sulle porte dei bagni. Ha disegnato un robot essenziale con un torso a forma di lattina e antenne sulla testa.

Si dice anche che il logo attuale abbia subito diverse modifiche in passato. Il colore verde viene utilizzato semplicemente perché contrasta con quasi tutti i colori, ma soprattutto con quelli scuri. Ad un certo punto, è stato addirittura affermato che il logo fosse stato plagiato dal gioco Gauntlet: The Third Encounter. Block ha confutato tali affermazioni e ha affermato che il logo era la sua opera originale.

Negli anni successivi, il marchio Android è stato travestito da ninja, dotato di sci e skateboard e persino trasformato in una barra Kit-Kat in edizione limitata. Blok (che ora è direttore creativo di Edmodo, un social network per studenti e insegnanti) afferma che creare il logo è stato come crescere un bambino: “Dai una vita a questo soggetto, e poi avrà una vita propria”.