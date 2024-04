Fallout 2: la chicca sulla location che fa crescere l’attesa dei fan

Il trionfo di Fallout, sia sul piano della critica che del pubblico, ha immediatamente spinto Prime Video ad annunciare una seconda stagione dello show, promettendo un’ambientazione iconica tratta dal videogioco originale, ma con sorprendenti variazioni.

Le congetture e le teorie intorno alla seconda stagione proliferano, con i fan immersi nei misteri dello show, che vanno dal misterioso siero del venditore di olio di serpente all’aeronave della Confraternita d’Acciaio. Tuttavia, una cosa è certa: la seconda stagione avrà luogo a New Vegas, la scenografia amata dagli appassionati del videogioco Fallout: New Vegas.

Infatti, durante un’intervista esclusiva con GQ, i co-showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet hanno discusso delle varie speculazioni dei fan emerse dopo la prima stagione di Fallout. I co-showrunner si sono soffermati in particolare sulla nuova ambientazione. La serie ha rivelato una New Vegas decaduta, radicalmente diversa dalla sua rappresentazione nei videogiochi.

Da considerare è anche il posizionamento temporale: gli eventi infatti si svolgono nell’anno 2296, successivamente a tutti i giochi della serie Fallout. Mentre Fallout 4 ha luogo nel 2287 e Fallout: New Vegas nel 2281, ovvero ben 15 anni prima degli eventi della serie. Gli autori hanno spiegato la loro scelta dicendo:”Il mondo è progredito e l’idea che la terra desolata rimanga com’è per decenni per noi è assurda”.

Chiaramente non appena è stata annunciata la notizia della seconda stagione in molti hanno cominciato a chiedersi cosa sia successo nei 15 anni trascorsi dall’ultima volta che abbiamo visto New Vegas. Wagner e Robertson-Dworet, in risposta alla domanda, hanno confermato che l’ambientazione sia cambiata.

Inoltre, i due autori hanno sottolineato l’importanza dei flashback nella serie, soprattutto per quanto riguarda le rivelazioni sulle figure oscure legate ai piani di Vault-Tec per il lancio delle armi nucleari. Wagner ha infatti detto: “Non considererei nulla come definitivo…Ma ciò che accade tra quel momento e l’effettiva caduta delle bombe… posso dire che accadono molte altre cose prima delle bombe”.