PlayStation censura una scena di Stellar Blade dopo tante polemiche: cosa è successo

Altro duro colpo per Stellar Blade che da qualche ora è finito di nuovo nella bufera: aggiornamento immediato da parte di Sony.

Finalmente anche i possessori di Xbox possono provare con i loro occhi quello che è stato, e continua ad essere ancora oggi, uno dei giochi più controversi dell’ultimo periodo. Il suo nome è Stellar Blade e dopo essere uscito in anteprima su PC e PlayStation, ora ha raggiunto anche le altre console.

Peccato, però, che il videogame più che per la sua grafica futuristica e per la sua trama avvincente, sta facendo parlare di sé per alcune scene in grado di far storcere il naso ad una buona fetta di pubblico. Per mesi si è parlato di Stellar Blade e del costume che è possibile far indossare alla protagonista dell’avventura.

L’eroina di questa storia si chiame Eve ed oltre ad avere un design accattivante, è anche possibile mandarla in giro con degli abiti a dir poco succinti. Ciononostante, negli ultimi giorni questa polemica è finita in secondo piano per lasciare spazio ad un altro diatriba.

Stellar Blade nella bufera, accuse pensatissime nei confronti del celebre videogame

Stando alle recenti stime, quando si parla di Stellar Blade si fa riferimento ad uno dei videogame più giocati nel periodo recente. Proprio questa notevole presenza di videogiocatori ha portato i più attenti a notare un dettaglio che da qualche ora ha iniziato a fare il giro del mondo. All’interno della mappe ci sarebbe infatti un’insegna di stampo razzista.

Il dettaglio non è passato inosservato e ha suscitato anche un forte imbarazzo tra gli sviluppatori di Sony che, dopo essersi scusati per l’inconveniente, hanno immediatamente annunciato che presto ci saranno modifiche. Nel gioco compare infatti una scritta che recita “Hard R Shop“ che, nello slang inglese e ancor di più in quello americano, rappresenterebbe un riferimento al razzismo.

A quel punto la Sony, accortasi della brutta figura, ha immediatamente voluto rispondere a ING che ha fatto luce sulla questione dicendo che dal prossimo aggiornamento del gioco certe frasi non saranno più presenti. L’aggiornamento è stato poi distribuito poche ore dopo il caso e ora, al posto della scritta “hard” è comparsa la scritta “crime“. Chi gioca a Stellar Blade ha subito notato le modifiche.

Non è la prima volta che sviluppatori di videogame cadono in simili situazioni, forse con maggiore attenzione prima del lancio ufficiale del gioco si potrebbero evitare errori di questo tipo e di conseguenza le aspre contestazioni da parte del pubblico.