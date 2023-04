Renault lancia un tremendo allarme: “Ora siamo costretti a farlo”

Renault sta per affrontare un problema molto grande e difficile da superare. Che cosa sta succedendo alla compagnia?

Le più grandi società nel campo dell’automobilistica tendono ad evolversi sempre di più, arrivando a progettare dei veicoli fenomenali o a prendere delle contromisure speciali in merito ad una specifica situazione. Soltanto così, a lungo andare almeno, possono sperare di riuscire ad acquisire maggiore fama e a permettere ai consumatori di godere di numerosi benefici. Una di queste, cioè Renault, forse dovrà rivalutare la sua tabella di marcia.

E lo diciamo perché di recente Tesla ha fatto sapere di un taglio dei prezzi importante, ossia quello per le Model 3 e le Model Y in poche parole. Questa diminuzione di costi, come potreste immaginare, ha messo in allerta tutti i più grandi produttori di auto come Renault ad esempio, che davanti ad una scelta del genere ha dovuto analizzare la situazione e prendere atto del problema per cercare di sostenere una simile “battaglia”.

Tesla abbassa i costi delle sue auto e Renault fa lo stesso

La società è conscia del fatto che le sue vendite stiano andando a gonfie vele, con un rialzo del 9% nel primo trimestre rispetto a quello dello scorso anno in pratica. Tuttavia, è chiaro che dovrà prendere delle scelte piuttosto sagge per evitare che Tesla conquisti il mercato automobilistico, lasciando da parte tutte le grandi compagnie che attualmente conosciamo. Ma che cosa ha in mente l’azienda per mantenere alto il suo profilo?

Visto che non ci sia altra scelta, la compagnia vorrebbe seguire gli stessi ideali di Tesla in modo tale da non andare fuori contesto per non rischiare di perdere clienti: “È chiaro che il taglio dei prezzi da parte di Tesla ci pone avanti a una sfida sul costo delle vetture. È un avvertimento a cui dobbiamo fare attenzione. Analizzeremo paese per paese, mercato per mercato, quale livello di competitività dobbiamo avere per restare in partita“.

Che sia una decisione intelligente la sua? Certamente non possiamo né confermarlo e tanto meno smentirla, anche perché sarebbero necessari dei dati statistici per capire se la sua iniziativa ha avuto senso oppure meno. L’attesa ci riserverà sicuramente delle sorprese, su questo non abbiamo dubbio, ma nel frattempo vi suggeriamo di rimanere aggiornati sulle prossime mosse da parte di Renault e di Tesla, che di certo non ci deluderanno in alcun modo.