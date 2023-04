Quali sono i lavori che fanno diventare milionari? Forbes stila la classifica

Sono in molti a sognare il lavoro dei sogni e, soprattutto, il lavoro che possa far diventare milionari. La rivista Forbes ha da poco pubblicato la lista dei lavori da milioni di euro.

Da John D. Rockefeller, il petroliere americano che diventò il primo miliardario della storia nel 1916, agli attuali Elon Musk, Jeff Bezos e Warren Buffet, il mondo ha avuto una lunga serie di persone con un patrimonio superiore al miliardo di dollari. Per questo milioni di individui sognano di perseguire i loro passi, cercando i lavori che possano cambiare una vita. Tuttavia, non è facile trovare il lavoro dei sogni e, soprattutto, quello che possa permettere ad un essere umano di guadagnare ingenti somme di denaro. Potrebbe esserci riuscita la prestigiosa rivista Forbes, che ha pubblicato una lista di lavori che potrebbero far diventare milionarie molte persone.

Ecco quali consigli regala la rivista americana di economia Forbes, la quale dal 1917 si occupa di economia, marketing, finanza e industria.

Come diventare miliardario

Chiaramente esistono vari modi per diventare ricchi, ma se si sogna di entrare nella classifica annuale di Forbes, nella quale vengono inseriti tutti i miliardari del mondo, occorre seguire 10 settori che risulterebbero perfetti per avere un giorno un patrimonio con tantissimi zeri. Uno dei settori è quello della finanza e degli investimenti, che conta la presenza di ben 372 miliardari in tutto il mondo (l’anno precedente ne contava 393). Nonostante l’esiguo calo di miliardari, rispetto all’anno scorso, non mancano i nuovi arrivati: questo settore ha portato ben 24 nomi nuovi in un anno, tra i quali ci sono Nithin e Nikhil Kamath, che hanno un patrimonio di 2,7 miliardi di dollari (il primo) e 1,1 miliardi di dollari (il secondo).

In generale, i miliardari del settore della finanza, rappresentano il 14% dei super ricchi di tutto il mondo. Il numero uno della finanza e degli investimenti è Warren Buffet, quinta persona più ricca del mondo in generale, con un patrimonio di circa 106 miliardi di dollari. Un altro settore che porta in casa miliardi è quello dell’industria manifatturiera, che conta ben 324 miliardari in totale. Il più ricco del settore è Reinhold Wuerth, un imprenditore tedesco con un patrimonio di 29,7 miliardi di dollari. Il settore tecnologico, invece, conta 313 miliardari in totale, ma alcuni di loro si piazzano ai primi posti della classifica generale dei miliardari di tutto il mondo.

I primi posti della classifica generale

Il magnate numero uno del settore tecnologico è indubbiamente Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che attualmente si trova al terzo posto nella classifica generale dei miliardari, con un patrimonio di 180 miliardi di dollari. Per quanto riguarda Elon Musk, che si piazza al secondo posto nella classifica generale, è stato inserito nel settore automobilistico per la sua azienda Tesla, pur avendo tantissime altre aziende in altri settori, come ad esempio la SpaceX (l’azienda spaziale privata). Al primo posto in assoluto nella classifica generale si piazza Bernard Arnault, inserito nel settore della moda e del commercio al dettaglio, con un patrimonio di ben 211 miliardi di dollari.