App di messaggistica, dove chatti di più? La risposta rivela la tua personalità

L’applicazione di messaggistica istantanea che usiamo di più potrebbe rivelare qualcosa di importante su di noi. Ma di che test si tratta?

Tutti quanti noi utilizziamo migliaia di app senza accorgercene, specie perché ci troviamo in un’epoca dove le applicazioni svolgono un ruolo importante nella vita di tutti i giorni. La situazione assume una piega ancora più interessante in caso parlassimo di quelle di messaggistica istantanea, che allo stato attuale delle cose pare che rappresentino un punto d’incontro piuttosto importante fra le persone.

Infatti, è esattamente grazie a questi social che è possibile comunicare con altri utenti, e soprattutto senza alcun limite al riguardo. Tuttavia, dovete sapere che in base a quale piattaforma preferiamo è probabile che vi sia una ragione precisa, forse una scelta legata interamente alla nostra personalità. Non tutti ci crederebbero a primo impatto, e potreste avere anche ragione ad essere scettici, ma leggendo le spiegazioni che abbiamo da porvi forse cambierete idea in merito.

Selezionando un’app scoprirai chi sei, ed è un dato di fatto: cosa farai?

Guardando la prima immagine dell’articolo, dunque, potrete vedere WhatsApp, Telegram e Messenger, ossia le app di messaggistica istantanea più importanti che ci siano. Scegliendo WhatsApp, tanto per dirne una, è probabile che siate delle persone abitudinarie e tranquille, che difficilmente non si fidano del prossimo e che stanno molto attenti a ciò che gli si viene detto. Anche la bontà deve essere ponderata in base a coloro con cui parliamo, ragione per cui – a volte – sembriamo schivi.

Se il vostro occhio è caduto su Telegram, invece, vuol dire che siete delle persone che amano tutte le novità dell’ultimo periodo, e che se hanno la possibilità proveranno a sperimentare sensazioni sempre più interessanti e differenti fra loro. Amate il rischio e cercate sempre e comunque di informarvi, in aggiunta non vi dispiace conoscere persone nuove dato che siete parecchio socievoli. Per via di questo tratto caratteriale, però, potreste incontrare individui con i quali non siete compatibili.

E se, come ultima soluzione, avete scelto Messenger, siete delle persone che vanno controcorrente. Non apprezzate particolarmente le idee altrui e tendente ad elevare le vostre, proprio come se fossero le migliori sulla piazza. Ciò non toglie che siate degli ottimi intrattenitori e che vi diverta far sorridere le persone, di conseguenza chiunque ama stare al vostro fianco pur valutando l’idea di avere davanti una persona parecchio egocentrica. A tal proposito dovreste regolarvi per evitare di apparire, di tanto in tanto, pesanti.