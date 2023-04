Smart worker, il carnet che ti fa risparmiare l’80% sui viaggi in treno

Smart worker è il carnet che fa per te. Ti fa risparmiare l’80% sui viaggi in treno, ecco cosa devi fare per usufruirne subito

I viaggi in treno sono una delle opzioni preferite per molti lavoratori, soprattutto per coloro che necessitano di spostarsi per lavoro o che preferiscono lavorare durante il tragitto. Rispetto ad altri mezzi di trasporto, i treni offrono una serie di vantaggi come maggiore comfort, meno traffico e minori rischi di incidenti stradali.

Inoltre, i treni permettono di utilizzare il tempo di viaggio in modo produttivo: i lavoratori possono leggere documenti, rispondere a e-mail, partecipare a videoconferenze, fare chiamate e persino scrivere relazioni. Il silenzio che spesso si respira sui treni, infatti, è un ambiente perfetto per la concentrazione.

Italo lancia Smart worker, il carnet che ti cambia la vita

Tuttavia, i viaggi in treno possono anche essere costosi e non sempre convenienti per i lavoratori che viaggiano frequentemente. Ma c’è una soluzione: Italo ha lanciato “Smart worker”, il carnet che ti fa risparmiare fino all’80% sui viaggi in treno.

Con Smart worker, è possibile acquistare un pacchetto di 10 o 20 viaggi da utilizzare entro 30 giorni, scegliendo le città di partenza e di arrivo in base alle proprie esigenze. Il risparmio può essere fino all’80% rispetto all’acquisto di singoli biglietti.

Inoltre, Smart worker offre massima flessibilità: è possibile cambiare la prenotazione del viaggio gratuitamente e in modo illimitato, fino a un’ora prima della partenza. Questo significa che i lavoratori possono adattare il loro piano di viaggio alle esigenze dell’ultimo minuto, senza dover pagare costi aggiuntivi.

Infine, gli utenti Smart worker possono accumulare punti Italo Più, il programma fedeltà di Italo. Ogni viaggio acquistato con Smart worker permette di guadagnare punti da utilizzare per ottenere sconti sui prossimi acquisti o per aggiudicarsi premi esclusivi.

In questo modo, Italo si dimostra un’opzione conveniente e adatta alle esigenze dei lavoratori, sia per chi viaggia occasionalmente sia per chi ha bisogno di spostarsi frequentemente.

Ma i vantaggi di Smart worker non si limitano ai lavoratori: anche le aziende possono beneficiare del carnet. Infatti, Italo offre la possibilità di acquistare Smart worker in blocco, per poi distribuire i singoli viaggi ai propri dipendenti. Questo permette alle aziende di risparmiare sui costi dei viaggi di lavoro e di semplificare la gestione delle prenotazioni.

In conclusione, i viaggi in treno sono una scelta ideale per i lavoratori che hanno bisogno di spostarsi per lavoro o che preferiscono lavorare durante il tragitto. Grazie a Smart worker di Italo, i viaggi in treno diventano anche convenienti e flessibili, con la possibilità di risparmiare fino all’80% sui costi dei biglietti, cambiare le prenotazioni in modo gratuito e accumulare punti fedeltà. Una soluzione ideale per chi cerca la comodità e la convenienza senza rinunciare alla produttività.