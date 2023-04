In vendita nei negozi la Smart Gun, rivoluzionaria pistola intelligente

E’ stata creata una nuova pistola rivoluzionaria chiamata Smart Gun, ed è già in vendita nei negozi. La sua specialità è essere intelligente.

La pistola ha una tradizione antichissima, e per molti ricorda il periodo del far west in America. Alcuni ritengono che le prime pistole comparvero a Pistoia in Toscana verso la metà del ‘500. Da quel periodo cominciò la lunga storia dell’arma più famosa al mondo, che pian piano progredì migliorando sempre di più le proprie caratteristiche. La primissima pistola con il tamburo, quella che tutti immaginano quando pensano ai film western, è nata precisamente nel 1836 grazie ad un brevetto depositato dall’americano Samuel Colt. Successivamente, tra il 1939 e il 1983, sono arrivate le famosissime semiautomatiche, tra le quali spicca la celebre Glock. Recentemente invece è giunta la notizia di una nuovissima pistola intelligente, chiamata Smart Gun.

Ecco come si presenta questa rivoluzionaria pistola intelligente, che è già in vendita. Sicuramente attirerà la curiosità di migliaia di persone sparse nel mondo.

La pistola intelligente

In Colorado negli Stati Uniti, l’azienda Biofire Technologies, ha cominciato a vendere la nuovissima pistola intelligente Smart Gun, che è una vera e propria arma personalizzata. Una delle sue caratteristiche principali è quella di poter essere utilizzata solo dal suo proprietario, grazie alla tecnologia del riconoscimento facciale. Tuttavia, durante un test il prototipo della nuova Smart Gun non è riuscito a sparare due volte. Il leader dell’azienda che la produce ha dichiarato che il problema si trovava nella parte meccanica della pistola, e non nel software. Quindi, durante quel test non ha funzionato la parte meccanica solo perché erano stati usati pezzi di pre-produzione per prototipi. Nei successivi test l’arma si è presentata in forma, e ha superato tutte le prove compresa quella del riconoscimento facciale.

La Smart Gun, oltre a saper riconoscere il volto del suo proprietario, può anche disporre di un lettore di impronte digitali. Tutte queste tecnologie sulla sicurezza hanno l’obiettivo di far diminuire le varie sparatorie accidentali negli Stati Uniti, come ad esempio quando un bambino afferra la pistola del padre e spara un colpo. Con la nuova pistola intelligente non potrebbe accadere, poiché si attiva solo con il riconoscimento facciale o con le impronte digitali. Un altro vantaggio è rappresentato dai furti: i ladri non potrebbero mai utilizzarla. Le prime versioni saranno messe in vendita tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024 al costo di 1.499 dollari per il modello standard. La Smart Gun potrebbe essere addirittura la prima pistola intelligente in vendita negli Stati Uniti, anche se altre aziende si stanno già preparando a metterle in commercio anche loro.