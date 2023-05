Karina Cascella cambia nazione e si mostra esplosiva: da far impazzire tutti

La nota celebrità televisiva Karina Cascella ha pubblicato un post piccante su Instagram, con una divisa in tema che esalta la sua bellezza

Il mondo della televisione continua ad essere molto influente, nonostante lo sviluppo radicale di cellulari e social. Ne faceva parte pure Karina Cascella, famosa influencer, nonché ex opinionista e personaggio televisivo. Tant’è che sul proprio profilo Instagram conta un milione di followers.

La Cascella è nata ad Aversa, precisamente il 22 gennaio 1980 (43 anni). Ha una figlia avuta dall’ex compagno Salvatore Angelucci, di nome Ginevra. E dal 2017 ha ritrovato l’amore al fianco di Max Colombo, l’attuale fidanzato. È apparsa per la prima volta sul piccolo schermo con Vero Amore, un docu-reality sui sentimenti. Dopodiché è approdata al noto programma pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, al fine di dare il proprio parere sulle vicende di tronisti e corteggiatori. La sua vecchia fiamma Angelucci, guarda caso, è un ex tronista e deejay. Non è tutto, perché negli anni Karina Cascella è apparsa frequentemente anche nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, sempre in qualità di opinionista. La sua infanzia è stata tutt’altro che semplice. Il padre, infatti, è alcolizzato, il che lo ha portato ad utilizzare più volte la violenza nei confronti della madre.

Quest’ultima è scomparsa prematuramente, con Karina che si è ritrovata a dover fare i conti con la violenza del padre insieme alle due sorelle, Sunny e Daniela. Dopo la triste morte della madre, Karina Cascella ha iniziato a fare diversi lavori come babysitter e centralinista, prima appunto di intraprendere il percorso nel mondo della televisione. Un mondo che, nel 2021 ha deciso di abbandonare, in modo da dedicarsi – col compagno Max Colombo – alla gestione di un ristorante situato in quel di Bergamo, dal nome Matambre. Un ristorante di specialità argentine, entrando più nello specifico. Non a caso, la Cascella ha pubblicato lo scorso 22 febbraio un post sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si vede l’influencer indossare un vestito tipico da danzatrice di tango argentina – per festeggiare il Carnevale -, perfettamente in tema con il Matambre.

Karina Cascella versione Argentina al Matambre: fan impazziti

Un piacere per gli occhi, data la bellezza della donna. Neanche a dirlo, i suoi fan si sono letteralmente scatenati nei commenti. In tanti hanno esaltato il suo fisico a dir poco mozzafiato, sebbene la carta d’identità non sia più dalla sua parte.

A tal proposito, nei primi mesi del 2023 Karina Cascella ha scelto di sottoporsi ad un intervento chirurgico di Blefaroplastica, al fine di mettere in atto un ritocchino agli occhi. Questo perché l’ex volto di Uomini e Donne non accettava di avere le palpebre da “pesce lesso”, come lei stessa le ha definite. Una cosa è certa: anche in versione Argentina, la Cascella non ha affatto deluso i suoi ammiratori.