L’Intelligenza artificiale si presenta al lavoro al tuo posto, ecco come può farlo

L’intelligenza artificiale sembra inarrestabile e può fare davvero qualsiasi cosa. Ora sembra che si stia diffondendo a macchia d’olio persino nel mondo del lavoro.

L’intelligenza artificiale (AI) è nata ufficialmente nel 1956 nello Stato New Hampshire degli Stati Uniti, dove alcuni esperti della computazione crearono una macchina capace di simulare l’apprendimento dell’intelligenza umana.

In realtà, i primi passi che portarono alla creazione della AI vennero mossi molti anni prima, addirittura già nel 1623 con i primi calcolatori. Negli anni successivi i calcolatori furono migliorati e diventarono sempre più tecnologici. Un altro passo importante fu compiuto tra il 1834 e il 1837 con la famosa macchina analitica, la quale si avvicinò ai moderni calcolatori.

La vera svolta però arrivò nel ‘900 con la nascita dei primi computer. Infatti, nel 1982 fu inventato il primo sistema di intelligenza artificiale in ambito commerciale, e il suo obiettivo era la configurazione degli ordini per i nuovi computer. Qualche anno dopo, nel 1988, il giro d’affari dell’intelligenza artificiale arrivò a circa 1 miliardo di dollari, perché aumentarono le aziende che richiedevano questa tecnologia.

La AI utilizzata per cercare lavoro

Oggi invece l’intelligenza artificiale si sta espandendo a macchia d’olio dappertutto e, come una marea, sta inondando tutti i settori e tutti i campi, compreso il mondo del lavoro. Di recente è giunta la notizia che potrebbe addirittura aiutare i candidati a cercare lavoro.

Persino Linkedin sembra aver accettato l’ingresso della AI nel proprio mondo. Recentemente la famosa piattaforma ha dichiarato di aver cominciato la sperimentazione dell’intelligenza artificiale per aiutare chi cerca lavoro. Per la precisione la AI aiuterà i candidati a scrivere la lettera di presentazione da mandare alle aziende. Per il momento questa nuova tecnologia potranno usarla solo gli utenti Premium. Ma come farà la AI a creare una lettera di presentazione? Il cervello artificiale analizzerà il profilo del candidato e le informazioni dell’azienda per cui ci si vuole candidare, dopodiché mescolerà tutte queste informazioni e creerà la lettera di presentazione perfetta.

Chiaramente la lettera scritta dalla AI sarà una bozza, e quindi potrà essere modificata dal candidato. Attualmente non c’è una data certa sull’arrivo in Italia di questa applicazione su Linkedin. Sembrerebbe che la famosa piattaforma, almeno per il momento, voglia inserire l’intelligenza artificiale solo in lingua inglese.

Gli esperti affermano che questo metodo servirà soprattutto per semplificare il lavoro di selezione dei candidati, poiché le lettere di presentazione saranno scritte in modo perfetto, seguendo il curriculum, le esperienze e il carattere del candidato, oltre alle caratteristiche dell’azienda per cui ci si vuole candidare. Pertanto, grazie alla AI, si capirà subito chi è il candidato giusto per ogni azienda o per ogni mansione.