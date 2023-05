Mobbing, quando è riconosciuto e puoi chiedere un risarcimento

Il mobbing è una forma di abuso diffusa sul posto di lavoro. Adesso è riconosciuto ed è possibile richiedere un risarcimento: come fare.

Mobbing è un termine utilizzato per indicare una forma di abuso, vale a dire una serie di comportamenti aggressivi di natura fisica e/o verbale esercitati dal datore di valore nei confronti di un suo dipendente. Adesso sarà possibile richiedere un risarcimento quando riconosciuto, scopriamo come sarà possibile.

Da diversi anni nelle aule dei tribunali d’Italia è entrato il termine mobbing. Questo è il triste fenomeno per il quale un datore di lavoro esercita una forma di abuso nei confronti di un suo dipendente. C’è però una notizia ancora più sconfortante per chi subisce la prepotenza di un suo boss, le probabilità di successo per un risarcimento in tribunale sono basse. A fornire questi dati ci ha pensato l’Organizzazione Internazionale del Lavoro secondo il quale nel 60% le domande di accertamento del mobbing sono rigettate.

Infatti solamente in 2 casi su 10 (21%) viene accettata la richiesta di risarcimento. Le vittime riescono ad ottenere un pieno risarcimento solamente nel 19% dei casi. La causa di tutto ciò è rappresentato dalla mancata prova delle condotte vessatorie. Inoltre spesso capita che questa causa venga rigettata anche quando le condizioni di lavoro sono obiettivamente ostili. L’ostacolo principale è la difficoltà della prova quando si richiede un risarcimento.

Mobbing, dati preoccupanti per i lavoratori: le medie risarcitorie

Potrebbe anche capitare però che la richiesta di risarcimento venga accettata, anche se la somma erogata è a dir poco deludente. La media è compresa da un minimo di 4.000 e un massimo di 92.941 euro e quindi stiamo parlando di 25.244 euro. Questa distribuzione è quindi concentrata verso il basso con un valore pari alla minor somma di 16.850 euro. Il primo criterio è la prevalenza dell’elemento biologico, vale a dire la lesioe della salute psico-fisica analizzata da medico-legale. Mentre il secondo criterio è l’elemento della durata vessatoria.

Inoltre sempre l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha fatto un’altra ricerca, riportando i dati le procedure amministrative di riconoscimento del danno da mobbing da parte dell’Inail. Non si smentiscono però i dati sconfortanti anche in questo caso. Infatti secondo la ricerca in quasi il 90% dei casi non sono stati accertati i presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo assicurativo.

Dagli studi quindi emerge la grande difficoltà di provare in giudizio gli abusi dei datori di lavoro. A questo va unito una tendenza verso il basso quando viene accettato il risarcimento. Tutti questi dati vengono tradotti in una scarsa tutela delle vittime di vessazioni sul posto di lavoro. Adesso quindi sono tantissime le associazioni che chiedono un intervento del legislatore in materia lavorativa, per far sì che i dipendenti vengano tutelati maggiormente.