Stella del PSG sul mercato, chiedono una cifra ridicola: è asta tra le italiane

Una stella del PSG è pronta ad essere messa sul mercato dalla società. I parigini chiedono una cifra ridicola: può arrivare in Serie A.

Il campionato ancora deve finire eppure sono già tantissime le voci di mercato che stanno riempiendo le pagine dei quotidiani sportivi. Come ogni anno un grande protagonista del calciomercato sarà il PSG che stavolta ha messo in vendita uno dei suoi campioni. La Serie A sembra essere nel suo destino: è asta tra diversi club italiani.

Quest’anno il PSG ha fallito nuovamente l’obiettivo stagionale, vale a dire la vittoria della Champions League. Infatti la compagine parigina si è fermata solamente ai quarti di finale, nonostante una squadra piena di stelle e giocatori pluri-vincitori della massima competizione europea. A Parigi tira aria pesante, con gli ultras sempre più distanti dal loro amato club e la proprietà pronta a tutto per la conquista della Coppa dalle Grandi Orecchie.

Anche quest’anno il Paris Saint Germain sarà quindi uno dei club che sicuramente renderà la sessione di mercato entusiasmante. Partiamo subito ricordando che sembra essere finita la storia d’amore con Lionel Messi, sempre più pronto a firmare un contratto faraonico in Arabia con l’Al-Hilal. Ma il campione del mondo argentino non è l’unico che potrebbe dire addio. Sul piede di partenza anche un altro giocatore diretto in Serie A, scopriamo di chi si tratta.

PSG, uno dei suoi campioni arriva in Serie A: servono solo 10 milioni

Prima di gettarsi sul mercato in entrata, il Paris Saint-Germain dovrà inevitabilmente vendere anche per far respirare le casse del club che comunque può sempre contare sulla ricchissima proprietà qatariota. Nonostante questo spesso i giocatori che partono fanno registrare delle clamorose minusvalenze. È proprio il caso di Renato Sanches, che potrebbe lasciare la compagine parigina dopo una stagione per arrivare in Serie A.

Nella sua prima stagione sotto la Tour Eiffel Renato Sanches non ha di certo brillato. Il centrocampista classe ’97 di nazionalità portoghese potrebbe quindi lasciare la capitale della Francia dopo appena un anno con la maglia parigina. Sanches non è riuscito a competere con l’agguerrita concorrenza di Verratti e Vitinha ed è stato frenato da diversi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nel corso della stagione.

Adesso quindi il PSG potrebbe cedere Renato Sanches per una somma che oscilla intorno ai 10 milioni di euro. Il suo potente agente potrebbe spingerlo ad accettare il lungo corteggiamento del Milan. Ai rossoneri, però, si è aggiunta anche un’altra concorrente italiana vale a dire la Juventus. Tra le due formazioni potrebbe quindi scatenarsi un’asta che potrebbe fare felice il Paris Saint-Germain. L’estate è alle porte e servirà per scoprire quale sarà la nuova squadra di Renato Sanches.