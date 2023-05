Calciomercato Juventus, Giuntoli piazza il primo colpo: è una stella della Serie A

By

La Juventus è pronta ad affidare il calciomercato a Cristiano Giuntoli. Il DS aspetta solo di liberarsi dal Napoli per chiudere un acquisto.

Questa sarà l’estate della rivoluzione per la Juventus, pronta a rinforzare la rosa sul calciomercato. La dirigenza juventina è pronta a strappare al Napoli il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Proprio il fresco campione d’Italia sarebbe pronto a chiudere subito un colpo non appena firmerà con la Vecchia Signora: scopriamo di chi si tratta.

Non è stata di certo una stagione facile per la Juventus, che per lunghe parti dell’annata ha dovuto fare i conti con la giustizia sportiva. Penalizzata di 15 punti, i bianconeri di recente hanno visto revocata la loro penalizzazione, ma a fine anno potrebbe arrivare la stangata decisiva con la possibile esclusione dall’Europa. Proprio il cammino europeo dei bianconeri è stato ad oggi dolce-amaro. Infatti la squadra di Massimiliano Allegri è stata eliminata ai gironi di Champions League, retrocedendo nella seconda competizione europea.

Ma proprio l’Europa League è l’ultima competizione in cui la Vecchia Signora è in corsa. I bianconeri proveranno ad accedere alla finale nel match di ritorno contro il Siviglia, dove i giochi sono ancora tutti aperti. All’Allianz Stadium, infatti, i ragazzi di Allegri sono riusciti ad ottenere il pareggio in extremis con l’incornata di Gatti. Intanto la dirigenza già pensa alla prossima stagione ed è pronta ad affidare il mercato a Cristiano Giuntoli. Il DS, in uscita dal Napoli, ha pronto già il primo colpo, andiamo a vedere di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli pronto al primo colpo: si chiude per 40 milioni

Il passaggio di Giuntoli alla Juventus sembra ormai cosa fatta. Il direttore sportivo, grazie al suo grande lavoro sul mercato, è riuscito a riportare lo scudetto a Napoli dopo ben 33 anni. Dopo in miracoli con il Carpi, Giuntoli è riuscito a ripetersi anche in terra partenopea, dopo una stagione che era iniziata nel peggiore dei modi. Adesso alla corte juventina il direttore sportivo potrebbe portare un calciatore che a lungo è stato obiettivo del Napoli.

Stiamo parlando di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta. Il direttore sportivo stravede per il regista olandese, che ha provato a portare alle pendici del Vesuvio quando ancora giocava nell’AZ. In Italia ad acquistarlo però ci hanno pensato proprio gli orobici, con Koopmeiners che in brevissimo tempo è diventato il faro del centrocampo di Gian Piero Gasperini.

Durante questa stagione estiva però il centrocampista potrebbe cambiare maglia. Su di lui ci sarebbe proprio la Juventus, con Koopmeiners che potrebbe diventare il primo acquisto dell’era Giuntoli. L’Atalanta per liberare il calciatore però chiede ben 40 milioni di euro. Anche questa stagione il centrocampista è riuscito ad ottenere un bottino di 7 goal e 3 assist, statistiche notevoli per un centrocampista. Vedremo quindi se i bianconeri in estate si fionderanno sul calciatore.