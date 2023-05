Gameface, come si rivoluzionerà il gaming nel prossimo futuro: parola di Google

Addio al joystick, le frontiere del gaming cambiano totalmente l’approccio al videogioco: le nuove ricerche di Google

Il mondo del Gaming potrebbe cambiare approccio al videogioco per sempre. Dai semplici joystick alle realtà aumentate in cui si ‘partecipa’ anche con il proprio corpo, le esperienze di gioco sono sempre più emozionanti e coinvolgenti. Da questo punto di vista le tecnologie stanno facendo dei passi da gigante. Giocare non è più solo un’esperienza solitaria, mette in comunicazione tanti utenti, sia online che fisicamente durante le sessioni di gioco con realtà virtuali.

In questa nuova dimensione del videogioco si sta facendo spazio ancora un’altra ricerca portata avanti dal colosso Google. Si tratta del progetto Gameface attraverso il quale il gioco si svilupperà su un’interazione innovativa che vede un collegamento tra i movimenti del protagonista e le espressioni facciali del giocatore. Il futuro del gaming sembra quindi scritto sulla nostra faccia, eliminando del tutto i controller fisici ma come?

Il nuovo progetto di Google, Project Gameface supera i joystick

Nell’ultimo evento Google I/O 2023, è stato presentato questo Project Gameface ma al momento non gli è stata data abbastanza importanza perché si tratta di un’innovazione che presenta ancora molti limiti da superare. In generale, questa tecnologia è stata pensata innanzitutto per persone che hanno problemi di motilità per esempio distrofia muscolare. In questo modo non serviranno mani: per muovere il personaggio basteranno semplici movimenti del viso. I sistemi avanzati di machine learning permetteranno di strutturare un sistema in grado di tracciare 468 punti sul volto, attraverso i quali interpretare con una precisione impressionante i movimenti della testa e tutte le espressioni facciali.

Ogni movimento ovviamente avrà un significato nel gioco. Semplicemente se il tasto X faceva saltare il protagonista, adesso magari sarà un colpo di testa. Il progetto fa in modo che lo stesso giocatore riesca a regolare il controller in modo da selezionare quali movimenti del viso scegliere per interagire con il personaggio. In questo modo il progetto diventa uno dei più inclusivi degli ultimi tempi, riuscendo a non lasciare fuori nessuno, anche coloro che hanno i movimenti dei muscoli facciali limitati.

Ovviamente si tratta di una strada ancora molto buia. Per esempio una domanda lecita è se in questo modo i ragazzi potrebbero rischiare di più a sviluppare tic e tensioni muscolari al viso. Quando si gioca ai videogiochi la tensione è molto alta, soprattutto quando si cerca in tutti i modi di superare un ostacolo più difficile del solito. La tensione potrebbe rivelarsi deleteria per i muscoli del viso. Questo è uno dei motivi per i quali il progetto non ha avuto poi tutta la risonanza che meritava di avere, ma le ricerche vanno avanti.