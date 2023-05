Nuovo bonus 2023, tutti i requisiti per riceverlo

Finalmente è in arrivo per i cittadini il nuovo bonus 2023. Ecco come funziona la misura e quali sono i requisiti per riceverlo

La crisi economica sembra ancora tenere saldamente in pugno molti Paesi, tra cui l’Italia, che ne subisce gli effetti in modo significativo.

Tuttavia, il governo ha deciso di intervenire per alleviare la pressione finanziaria sulle realtà più colpite. Ecco perché è in arrivo un nuovo bonus per il 2023. Questa misura mira a fornire un sostegno concreto a chi è più in difficoltà e alle categorie che ne hanno maggiore bisogno, offrendo loro una boccata d’aria fresca in un momento di incertezza economica. Nel resto dell’articolo, esamineremo da vicino come funziona questo bonus e quali sono i requisiti necessari per poter beneficiare di esso.

Ecco i requisiti per ricevere il nuovo bonus 2023

Durante le crisi economiche, sono spesso le famiglie già in condizioni fragili, ma anche quelle imprese e attività imprenditoriali che non riescono ad attutire il colpo. Tuttavia, c’è una buona notizia: il governo ha deciso di stanziare importanti risorse per il nuovo bonus 2023. Questo sostegno finanziario è mirato proprio ad aziende e attività che lavorano su strada e che, a causa della crisi dei carburanti, ora si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità economica. Nel resto dell’articolo, approfondiremo il funzionamento di questo bonus e illustreremo i requisiti necessari per accedervi.

Grazie al nuovo bonus 2023, le imprese di autotrasporto possono richiedere una riduzione dei costi dei pedaggi autostradali sostenuti nel 2022. I veicoli utilizzati devono essere adibiti al trasporto di merci, oltre a far parte della classe ecologica Euro 5 o superiore. Inoltre, i mezzi di trasporto che possono ottenere il bonus devono necessariamente rientrare in specifiche categorie di calcolo del pedaggio. La percentuale di riduzione dipende dal valore delle fatture dei pedaggi ricevuti, con un limite minimo di 200.000 euro per beneficiare del rimborso. Tuttavia, la riduzione non può superare il 13% del fatturato annuo dell’impresa.

Il contributo per la riduzione dei pedaggi autostradali pagati nel corso del 2022 è un’opportunità per molte imprese. La fase di prenotazione della domanda inizierà il 5 giugno, seguita dalla compilazione, firma e invio del documento dal 26 giugno al 21 luglio 2023. Come abbiamo detto, la riduzione dei pedaggi sarà proporzionale al valore delle fatture ricevute esclusivamente per i pedaggi autostradali. Tuttavia, per poter beneficiare del rimborso, l’importo delle fatture deve essere almeno di 200.000 euro nel 2022. Si tratta di una misura particolarmente importante che arriva in un momento delicato per le imprese di autotrasporto, in quanto i prezzi del carburante, seppur scesi rispetto alla scorsa estate, restano molto alti.