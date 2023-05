Su Tinder anche gli animali, ma la storia commuove

In Germania è nata un’iniziativa sugli animali davvero commovente, attraverso l’utilizzo della famosissima applicazione d’incontri Tinder

Siamo nell’epoca delle foto e dei messaggi, dei like e commenti tattici ai post su Instagram. I metodi di rimorchio sono cambiati drasticamente, da quando la tecnologia è entrata a far parte della vita quotidiana di ognuno di noi. Ora, spesso, si utilizza una tastiera per approcciare con una ragazza o con un ragazzo.

Il virtuale la fa da padrone, quantomeno nella fase del corteggiamento. Anche perché, ovviamente, non tutti sono in grado di esporsi dal vivo, mettendo in atto il famoso ‘primo passo’. Tra i giovani, per dire, c’è chi è particolarmente timido e privo di un bagaglio di esperienza che possa renderlo più sicuro in determinate situazioni. Non è raro, infatti, che dopo aver avviato una conversazione social, due persone s’incontrino e non riescano più di tanto ad interagire tra di loro. Inoltre, l’avvento e la successiva espansione delle community online, inevitabilmente, ha ampliato notevolmente le possibilità di scelta. Ma, allo stesso tempo, ha pure aumentato non poco i rischi, dato che non è poi così complicato incappare in profili fake potenzialmente pericolosi. Di conseguenza, è necessario muoversi molto attentamente in queste acque apparentemente calme.

Una delle applicazioni di dating più famose in tutto il mondo è sicuramente Tinder, ormai ben radicata anche in Italia (il Covid, in tal senso, ha inciso parecchio). Questa piattaforma, con i suoi pregi e i suoi difetti, può essere davvero di grande aiuto a chi è a caccia di un partner. E a quanto pare su Tinder, da poco, sono approdati pure gli animali, protagonisti di una storia davvero commovente. Ci troviamo in Germania, entrando più nello specifico della vicenda. Stando a quanto riferisce ‘Tops.easyviaggio.com’, al fine di incentivare le adozioni, un rifugio per animali in quel di Monaco ha pensato bene di sfruttare la notorietà di Tinder, in modo da trovare nuovi proprietari per il maggior numero possibile di animali nei canili.

Tinder, in Germania è nata l’iniziativa ‘The Purrfect Match’: ecco come funziona

Si tratta di un’iniziativa a dir poco geniale, che prende il nome di ‘The Purrfect Match‘. Purr, letteralmente, sta per fusa. Il tutto avviene grazie all’ausilio di un’agenzia di marketing. Finora ben 15 animali hanno ricevuto un profilo su Tinder, con tanto di foto e biografia.

Ma come funziona? Una volta creato un match con un potenziale proprietario, comincerà la conversazione con un chatbot. A quel punto si fa conoscenza, così da avere una prima idea del profilo del proprietario. L’incontro, solitamente, va in scena al rifugio, coadiuvato dalla presenza degli assistenti. E dopo un’intensa fase di conoscenza reciproca, si decide la persona interessata e l’animale possono rappresentare un ‘Purrfect Match’. Niente male.