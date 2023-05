Lo fa da millenni, ora scopriamo il motivo: non crederete ai vostri occhi

Questo animale lo fa da anni, ma solo adesso è stato scoperto il vero motivo di quest’azione. Non crederete ai vostri occhi: tutta la verità.

Sono diversi i comportamenti ancestrali non solo degli esseri umani. In natura sono tantissimi gli animali che caratterizzano il nostro pianeta, in pochi però si sono chiesti perché questo animale compie una determinata azione da millenni. Il motivo è ben chiaro e sicuramente vi stupirà: cosa c’è dietro tutto ciò.

In natura sono tantissimi gli animali che attirano l’interesse comune specialmente per quanto riguarda alcuni comportamenti. Alcuni di questi infatti sono millenni che compiono questo tipo di gesti e tra di loro troviamo sicuramente anche i gorilla. Nell’immaginario comune questi animali sono percepiti come creature fiere ed imponenti.

Sono diversi i comportamenti di questo animale che incuriosiscono l’essere umano. Tra questi c’è uno che è tipico e che lo caratterizza rispetto agli altri primati ominidi presenti in natura. Infatti il gorilla è solito compiere l’azione che lo vede percuotere a suon di pugni il proprio petto. In pochissimi però sanno qual è il reale motivo di questo gesto. Scopriamo da cosa risale quest’azione e perché i gorilla sono soliti farlo.

Gorilla, da millenni si percuotono il petto: il motivo dietro quest’azione

Tutti sappiamo che il gesto tipico dei gorilla sono le percosse sul petto. Quest’azione viene fatta per manifestare la propria potenza e intimidire i rivali. I gorilla sono soliti farlo anche come atto di appartenenza, per marcare la loro presenza all’interno di un gruppo, allontanando quindi tutti i componenti estranei. A rendere più impetuoso il gesto ci pensano la grande gola di questi animali ed i pettorali molto sviluppati che fanno da cassa di risonanza.

Sono diverse le teorie riguardanti l’origine di questo comportamento dei Gorilla. La più comune però riporta che il gorilla è solito percuotersi il petto per la necessità di competere con gli altri maschi ed anche per l’accesso alle femmine e alla leadership del gruppo. Come ogni cosa in natura, anche il battito del petto dei gorilla è oggetto di studio da parte dei ricercatori. Ancora oggi però rimane un mistero sotto molti aspetti.

Secondo alcuni scienziati però questa non è altro che una forma di comunicazione modulata per tono e intensità. Insomma i gorilla compiono quest’azione proprio per comunicare come facciamo noi esseri umani. Nonostante ancora oggi il battito dei gorilla rimanga un arcano, va detto che questa è una delle prove più evidenti della loro intelligenza e delle loro capacità di comunicazione.