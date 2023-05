Pagamenti con l’orologio, questi modelli costano meno di un Apple Watch e sono coloratissimi

Vorresti pagare con l’orologio ma hai un budget troppo limitato per l’Apple Watch? Questi modelli sono belli, funzionali ed economici.

Non soltanto l’utilizzo di carte di credito per il pagamento: ormai da diverso tempo, in tanti sono soliti avere il proprio conto bancario a portata di smartphone e appoggiare direttamente il telefono sul contactless per saldare quanto dovuto. Una funzionalità che fa risparmiare tempo e permette di avere le proprie carte sempre a portata di mano.

Un altro metodo di pagamento molto utilizzato è, ad esempio, tramite Apple Watch; l’accessorio è collegato con Apple Pay e, così come lo smartphone, va semplicemente poggiato sul lettore contactless. A pagamento andato a buon fine, si avvertirà un feedback aptico con un segnale acustico.

Per tanti sta diventando davvero molto comodo pagare con l’orologio e altri vorrebbero adattarsi, anche se l’accessorio di casa Apple può non essere alla portata di tutti. Vuoi comunque pagare con un orologio anche con un budget limitato? Guarda questi modelli perché potrebbero fare al caso tuo.

Paga con questi orologi senza comprare l’Apple Watch: ecco quali sono

A venire incontro alle esigenze dei consumatori è Swatch: l’azienda svizzera ha lanciato una serie di modello che supportano SwatchPAY, dal funzionamento davvero molto semplice, pratico e soprattutto sicuro. Il sistema utilizza un chip NFC passivo integrato nel quadrante dell’orologio utile ad eseguire i pagamenti contactless: per una maggior sicurezza e privacy, sostituisce i dati sensibili della carta di pagamento con identificativi univoci.

SwatchPAY, come si legge sul sito ufficiale dell’azienda, è certificato da Mastercard e Visa ed è supportato da diversi modelli non soltanto funzionali, ma anche esteticamente belli, di qualità e acquistabili ad un prezzo decisamente contenuto. Come si vede nel listino del sito ufficiale, infatti, le cifre si aggirano da un minimo di 85 euro a un massimo di 165 euro, a seconda del modello scelto.

La collezione offre diversi design, adatti veramente ad ogni tipo di stile: ad esempio, il più costoso (l’Orange Pay Spay) è un modello robusto con un cinturino blu opaco in silicone (con motivo che si illumina al buio) e un quadrante al quarzo che, integrato nella casa di plastica, ha appunto il supporto per la tecnologia SwatchPAY!. Se vuoi pagare con l’orologio, dai un’occhiata al catalogo ufficiale della linea offerta da Swatch per trovare il modello che fa al caso tuo.