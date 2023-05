Qual è la connessione più veloce? Partecipa al nostro quiz, la risposta non è scontata

Pensi di sapere ogni cosa sulle connessioni? Questo quiz ti metterà in difficoltà allora, non lo risolvono tutti.

Avere una connessione velocissima in casa è il sogno di tutti perché, a quel punto, sarebbe del tutto impossibile perdere una sessione online, soprattutto se siamo impegnati in una lunga partita online oppure in un meeting di lavoro. Avere il desiderio di volerla, inoltre, non è affatto sbagliato dal momento che tutti possono permettersela allo stato attuale delle cose, per cui non ci sono più scuse: è sufficiente richiederla il prima possibile.

In questi casi ci si rivolge alle tecnologie più innovative ed interessanti, le stesse che sarebbero in grado di aiutarci nel momento del bisogno. Però, diversamente da quanto si pensa, non tutti sanno qual è il nome dello strumento migliore che permette di ricevere una gigantesca quantità di dati in pochi secondi. Sembra strano, è vero, ma la realtà è questa e non è una bella notizia. Tuttavia, potrete rimediare oggi con un quiz sull’argomento.

Qual è la connessione più rapida in circolazione? Prova ad indovinarlo: la risposta è facile

Nella prima foto, infatti, potete notare come vi sia una domanda con diverse risposte, ma soltanto una è quella corretta: le altre non lo sono. Per riuscire ad indovinarla è molto importante conoscere l’argomento sotto ogni punto di vista, oltre che aver avuto a che fare con le connessioni rapide almeno una volta nella nostra vita. Riuscirete a capire qual è la risposta, oppure fallirete il test? A voi la sfida: non c’è nessun limite di tempo!

La risposta esatta è la fibra ottica, ossia una tecnologia talmente sofisticata che – come abbiamo detto prima – permette di trasferire grandi quantità di dati ad alta velocità nel momento in cui ci si connette ad Internet. Molti anni fa non era impiegata per questo scopo, ma a partire da diversi decenni è diventata una componente importante per il settore delle comunicazioni. Grazie alla sua presenza nelle reti Internet e telefoniche, dunque, abbiamo assistito ad una espansione a larga scala.

Con il passare del tempo ha sostituito tutti i cavi telefonici in rame, rendendoli obsoleti e oramai superati da diversi anni. Inoltre, la fibra ottica rappresenta l’80% di tutte le informazioni che possiamo reperire su Internet, il che significa che sia più presente che mai al giorno d’oggi. Chi la ha in casa saprà benissimo che la velocità che mette a disposizione non ha rivali, motivo per cui si pensa che sarà uno dei primi strumenti ad evolversi anno dopo anno in tutto il mondo.