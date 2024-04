Allarme social network, “Clonano la tua voce e la utilizzano”: come intervenire subito

Scatta l’allarme social network, secondo quanto emerso clonano la vostra voce e la riutilizzano: ecco come intervenire subito.

Il tema legato alla sicurezza personale in rete continua a tenere banco, e anzi si fa sempre più caldo. Ci sono allarmi che emergono quotidianamente e obbligano al massimo della cautela da parte dei consumatori. In quanto esistono alcuni rischi enormi a cui si potrebbe fare incontro se non si mette sempre in campo la giusta attenzione anche per l’azione all’apparenza più banale.

Pensate per esempio ad un file allegato che viene aperto per sbaglio o alla risposta ad un messaggio in chat. Di recente, c’è una nuova preoccupazione che si sta diffondendo tra la community. E riguarda nello specifico l’AI che, tra le altre cose, riuscirebbe anche a clonare la nostra voce e a riutilizzarla per i suoi scopi. Ecco in che modo e soprattutto cosa si può fare per difendersi.

Clonano la tua voce e la utilizzano: scatta l’allarme truffa

Un tema che in questi giorni è tornato a far parlare di sé per via dell’ultimo aggiornamento di TikTok, che introdurrà uno strumento in grado di far clonare la vostra voce all’AI semplicemente accedendo ad una sezione dedicata e fornendo alcune frasi e parole di base.

Che serviranno al sistema per poter dar vita ad un vero e proprio simulatore. All’apparenza uno strumento utilissimo e molto simpatico, ma che in realtà fa scattare l’allarme per quelli che sono gli utilizzi che si possono fare dell’IA. Come potete evincere, infatti, ormai poter clonare una voce è più semplice del previsto.

E lo sanno bene i cybercriminali, che soprattutto negli Stati Uniti hanno già dato il via a diversi sistemi nascosti per poter far scattare truffe in piena regola. L’idea è di andare prima a salvare l’audio di una persona mentre parla e poi di utilizzare i software basati sull’AI per ricostruire un modello clone. Così da poterlo sfruttare per far avviare programmi a pagamento, trasferimenti di denaro e via dicendo.

Cosa si può fare per difendersi? Al momento le soluzioni non sono tantissime. Bisogna sperare innanzitutto di non finire nel mirino degli hacker. E per non aiutarli nel loro compito, si potrebbe pensare di non mettere la propria voce online se non per motivi strettamente necessari. Come potrebbe essere il lavoro o la propria attività da influencer e content creator.