C’è un errore gravissimo che tutti fanno con la presa elettrica: evita o rischi grosso

Tutti sono protagonisti di un errore gravissimo con la presa elettrica. La diffusa abitudine è da cambiare se non si vuole rischiare grosso.

I dispositivi tecnologici sono aumentati di numero nel corso degli anni, e quando il numero in casa è elevato non si presta molta attenzione all’importanza di inserire una spina nella presa elettrica adeguata.

Al momento in gran parte delle abitazioni è comune trovare alle prese le Tv, i caricabatterie, gli elettrodomestici, le console da gaming e altri dispositivi ancora. In questa situazione è decisamente importante poter far ricorso a molteplici prese, che consentono di poter dare ai device la giusta alimentazione.

Nonostante un discorso compreso da tutti c’è ancora un errore abbastanza diffuso e molto pericoloso. In alcune situazioni bisogna evitare di introdurre una presa in specifici punti perché il rischio potrebbe essere elevatissimo.

Il comune errore da non commettere con la presa elettrica: rischio altissimo

Ogni dispositivo tecnologico deve essere gestito nel migliore dei modi, anche sul piano del collegamento con una presa elettrica. Ad esempio non bisogna mai inserire una schuko Siemens all’interno di una presa bipasso. Per chi non conoscesse questi elementi, stiamo parlando della presa schuko o presa tedesca, chiamata così perché era tipica in Germania.

La presa schuko ha ai lati i contatti per la messa a terra, mentre il bordo evita che gli spinotti non entrino in contatto durante l’inserimento della spina. Il bipasso, invece, è caratterizzato da due fori di diverse dimensioni, da cui prende il nome, con una comune messa a terra.

Dopo aver fatto chiarezza sulle due prese, è giunto il momento di rivelare perché è meglio evitare di inserire una schuko Siemens all’interno di una presa bipasso. Il primo motivo è che eseguendo questa operazione si può incombere in un danno molto serio della presa. I componenti che si danneggiano maggiormente sono gli alveoli, quelle zone che ospitano i poli delle relative spine.

Oltre al danneggiamento degli alveoli si possono rovinare anche gli shutter, che sono i sistemi di protezione che consentono alla persona di non entrare direttamente in contatto con le parti in tensione. Insomma, se si ha questa abitudine è meglio cambiarla rapidamente per non intaccare gli elementi di riferimento e non rischiare ripercussioni personali. Se non si sa bene come procedere, meglio chiedere ad un esperto che saprà illustrare i migliori collegamenti possibili.