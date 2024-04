Dimentica come fai gli screenshoot ora: arriva una nuova tecnica che useranno tutti

Secondo diverse indiscrezioni, Google sta lavorando a una nuova funzione che permetterà di acquisire screenshoot in maniera più funzionale

Ciascuno di noi è abituato a condividere parti del proprio schermo facendo screenshoot, usando la tecnica a cui si è abituati da tempo. Eppure, sembra che fra un po’ le cose cambieranno grazie a una nuova funzionalità di Google.

Parliamo di Circle to Search, funzionalità di ricerca visiva lanciata nel gennaio di quest’anno con la serie Samsung Galaxy S24. Tramite quest’ultima, gli utenti possono cerchiare un’immagine o un blocco di testo e la funzione riconosce ciò che viene evidenziato e mostra i relativi risultati di ricerca di Google. Secondo diverse indiscrezioni, Google sta lavorando a un nuovo aggiornamento che renderà più semplice eseguire uno screenshoot.

Nuovo modo di fare screenshoot in arrivo: la nuova funzionalità conquista tutti

Si prevede che la funzione Circle to Search di Google, che consente agli utenti Android di cercare qualsiasi elemento cerchiandolo sullo schermo, riceverà due nuove funzionalità insieme a una nuova interfaccia: una di esse, prevede di acquisire immagini come avviene per uno screenshoot. Al momento, la funzione consente agli utenti di cerchiare, evidenziare, scarabocchiare o toccare qualsiasi elemento visualizzato sullo schermo, avviando una ricerca di informazioni relative all’area selezionata.

Tuttavia, i prossimi aggiornamenti introdurranno ulteriormente le opzioni “Copia immagine” e “Condividi immagine” per fornire agli utenti funzionalità aggiuntive. L’opzione “Copia immagine” consentirà agli utenti di copiare l’area selezionata proprio come uno screenshot. Una volta selezionato, si aprirà un editor di immagini che consentirà agli utenti di aggiungere note a piè di pagina o eseguire ritocchi.

Gli utenti potranno copiare le immagini o condividere gli scatti direttamente sulle app supportate. L’opzione “Condividi immagine”, invece, semplificherà il processo di condivisione convertendo l’area selezionata in uno screenshot immediatamente pronto per essere condiviso tra le applicazioni supportate.

Queste nuove funzionalità si concentrano ulteriormente sulla semplificazione del processo di screenshot e condivisione. Eliminerà la necessità per gli utenti di acquisire la schermata completa e consentirà inoltre loro di ritagliare manualmente le parti non necessarie.

Quest’aggiornamento promette un approccio più snello per acquisire i contenuti desiderati. Mentre gli screenshot tradizionali catturano l’intero schermo, la funzione in questione aggiunta consentirà agli utenti di concentrarsi su aree specifiche.

La nuova funzione di Google si sta evolvendo in un potente strumento con l’integrazione della funzionalità screenshot. Questo approccio innovativo semplifica l’acquisizione dei contenuti, favorisce l’accesso intuitivo alle informazioni e apre la strada a ulteriori miglioramenti incentrati sull’utente.