Amazon Prime gratis per un anno: ecco il trucco di cui tutti stanno approfittando

E’ possibile avere un anno intero di Amazon Prime gratis approfittando di una nuova promozione imperdibile: tutte le info.

Restare sempre connessi, oggi giorno, è più che importante che mai. Tra social, mail, messaggistica e ricerca di informazioni, la necessità di avere sempre una connessione attiva e veloce è sempre più grande. E ciò vale anche per chi ama guardare la tv e in particolare le serie tv.

Dopotutto, sono ormai sempre di più le persone che preferiscono la possibilità di scegliere cosa vedere di volta in volta grazie alle piattaforme di streaming. Una realtà che gli operatori di telefonia conoscono bene, modulando di conseguenza anche le loro offerte. E proprio in questi giorni, ce n’è una davvero particolare che riguarda WindTre e che consente di ottenere Amazon Prime per un anno.

Ecco la nuova offerta di WindTre con Amazon Prime

Chi ama essere sempre connesso, fare acquisti online e guardare le serie tv in streaming, da oggi potrà ottenere tutto con un solo abbonamento. WindTre ha infatti deciso di realizzare un’offerta davvero speciale e grazie alla quale i nuovi utenti che sottoscriveranno un contratto potranno contare su un abbonamento annuale di Amazon Prime praticamente gratis.

Abbonandosi al servizio Super Fibra, sarà possibile avere Amazon Prime del tutto gratis e con, in aggiunta, 16 partite a stagione della Champions League. Si tratta di una promozione che, salvo proroghe, durerà fino a giugno.

Motivo per cui chi è interessato dovrà fare in fretta per poter ottenere tutto. Andando ai costi, questi sono variabili in base al tipo di contratto e alla disponibilità di un eventuale numero mobile già su Wind. La base di partenza, ad esempio, è di 22,99€ al mese per chi ha già WindTre come operatore mobile. Chi, invece, sceglierà di avvalersi solo dell’offerta fissa avrà un prezzo di partenza di 16,99€.

Nell’abbonamento è compreso un Modem Wi-Fi 6 Certified che garantisce la copertura in tutta la casa. La connessione, invece, è di 2,5 Gb/s. Compreso nel prezzo ci sarà anche il Wi-Fi Calling che consente di chiamare e ricevere dal proprio dispositivo mobile tramite la connessione Wi-Fi e quindi anche quando in casa c’è poco campo o quando non ce n’è affatto.

Quando al Prime, per chi non lo sapesse, questo comprende anche la possibilità di ricevere senza spese di spedizione e in tempi davvero veloci gli oggetti acquistati su Amazon. Un offerta in più che rende il tutto sicuramente più accattivante e che farà la gioia di molti.