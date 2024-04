Cosa fare se si perde lo Smartwatch: questa funzione può davvero salvarti

Hai perso lo smartwatch di recente? Con questa funzione potrai sentirti al sicuro: è la prima a cui devi pensare.

Può capitare di perdere i propri dispositivi elettronici. Soprattutto se sono di piccole dimensioni, come il cellulare per esempio. Si tratta di una situazione che si verifica spesso e volentieri in genere. Ecco perché bisogna guardarli continuamente: c’è sempre la possibilità di perderli. Ma questo succede perfino con gli smartwatch, i quali sono soggetti allo smarrimento in continuazione.

E se dovesse succedere chiaramente dovremmo ricorrere a qualche soluzione. Questo perché non sappiamo che cosa potrebbe succedere al dispositivo. Nel peggiore dei casi qualcuno si limiterebbe a prenderlo ed indossarlo. Oppure a rivenderlo ad un altro individuo che ne ha bisogno. Possiamo intervenire per capire se valga la pena tentare di ritrovarlo o se sia più saggio eliminare i dati.

Qual è la soluzione migliore? Innanzitutto è bene chiarire che uno smartwatch può essere trovato e resettato da remoto. Lo stesso vale per quello di un amico ovviamente. Poniamo il caso che sul dispositivo sia stato aggiunto un account Google. Ciò significa che il servizio “Trova il mio dispositivo” è sicuramente attivo. Quindi sarà sufficiente connettere il primo account su un altro device per ritrovarlo.

Smartwatch smarrito, puoi rimediare in pochi passaggi: segui i suggerimenti

Tuttavia è bene che sappiate una cosa. Il dispositivo deve essere accesso, collegato ad una connessione, con l’Account Google attivo e visibile su Google Play Store. Sono i presupposti principali affinché un dispositivo sia rintracciabile. Altrimenti sarà molto difficile ritrovarlo purtroppo. In caso contrario si dovrà ricorrere alla strategia più dolorosa.

Parliamo della cancellazione dei dati del dispositivo. Come abbiamo detto prima è possibile accedere alle informazioni del dispositivo da uno ospite. Dopo averlo fatto si dovrà andare su “Trova il mio dispositivo” e poi accedere al device da reimpostare o rimuovere. Da qui in poi potremo selezionare “Impostazioni” ed infine “Ripristina i dati di fabbrica del dispositivo“.

Sappiate che quando lo farete tutte le informazioni salvate verranno cancellate. Quindi pensateci per un po’ di tempo prima di prendere questa scelta. In fin dei conti si tratta di una situazione irrimediabile. Questo è ciò che bisogna sapere per poter recuperare il proprio smartwatch. Oppure mettere al sicuro la vostra privacy cancellando i dati contenuti al suo interno.