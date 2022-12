Instagram sono arrivati i tag avanzati per posts e reels, ecco a cosa serviranno

Instagram ha reso disponibili a tutti noi i tag avanzati, i quali era da tempo che si sperava potessero fare il loro debutto sulla piattaforma una volta per tutte. Tuttavia, dopo tanto tempo di attesa, abbiamo finalmente modo di provarli cosicché ci sia l’opportunità di testarli in maniera definitiva. Ci piacerà questa nuova idea? Vediamola insieme e decidiamo.

Come ben saprete Instagram ha lanciato i tag avanzati, i quali erano stati già accennati lo scorso anno insieme ad altre feature che avremo modo di vedere soltanto successivamente. Lo scopo di questa funzione migliorata sarebbe quello di permettere agli utenti di ottenere maggiore visibilità dai contenuti pubblicati, dunque si deve sperare che possano avere successo come le precedenti impostazioni.

Ma in che maniera potremo sfruttarli? Pare che i tag avanzati consentano di vedere la categoria del profilo da un creatore sui propri account professionali nel tag persone, in modo tale che la gente possa condividere e visualizzare il contenuto specifico di un creatore a una foto o un post video. In altre parole, grazie a questa possibilità, si potrà dare più risalto al tipo di collaborazione avuto per la realizzazione di un lavoro, azione particolarmente rilevante dato che spesso più utenti collaborano tra loro. Come si usano?

L’implementazione dei tag durante la creazione dei contenuti

È sufficiente toccare il tasto (+) in alto a destra, creare un nuovo post, schiacciare “Avanti“, apportare le modifiche volute e, dopo aver inserito la didascalia, andare su “Tagga persone” e selezionare “Aggiungi tag”. Così facendo sarà sufficiente cercare e scegliere i collaboratori toccando anche su “Mostra categoria profilo” per visualizzare la sezione del creator. Una volta inseriti i dettagli e i tag aggiuntivi, basterà concludere con “Condividi” affinché la funzione possa essere messa all’opera.

Non ci conviene sottovalutare le potenzialità di una opzione del genere, anche perché parliamo di una introduzione che piacerà a molti di noi e che troveremo sicuramente interessante per certi versi, quindi vediamo di pensare in quali occasioni farne uso e soprattutto con chi farlo. Infatti, come in tanti avranno potuto notare, l’impostazione diventa molto utile soprattutto quando si attuano delle collaborazioni, e dato che la piattaforma si è preparata principalmente per questo, non possiamo che essere felici di utilizzarla.