Il ROG Phone 6 arriva in Limited Edition: tutto dedicato a Diablo 6 Immortal, ma solo per pochi

C’erano già state altre varianti: perché il mondo del gaming ormai si è mescolato con quello degli smartphone, perché soprattutto il ROG Phone 6 è un signor telefono.

Uno dei migliori Android in circolazione dalla ricca dotazione all’elevata multimedialità. Il migliore per un player.

Display da 6.78, risoluzione di 2448×1080 pixel, modulo 5G ovviamente, fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Asus ROG Phone 6 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680×4320 pixel. Asus ha presentato la sua serie ROG Phone 6 con Snapdragon 8+ Gen 1 lo scorso luglio. E’ stato un amore a prima vista: subito una versione Dimensity 9000+ nella serie ROG Phone 6D di ottobre, la variante a tema Batman Edition, ora non poteva mancare la griffe di Diablo Immortal.

Asus ha esteso la personalizzazione al software

E’ un videogame che sta spaccando, un po’ gioco di ruolo un po’ d’azione, online, multigiocatore di massa sviluppato da Blizzard Entertainment e NetEase. I giocatori controllano un personaggio della classe prescelta: barbaro, mago, monaco, negromante, Demon Hunter o Crusader – che devono individuare e distruggere frammenti nascosti della Pietra del Mondo, per impedire a Skarn, il Signore della Dannazione, di distruggere il mondo di Sanctuary.

Lo sviluppo di Diablo Immortal è iniziato con l’obiettivo di creare un gioco di Diablo incentrato sui controlli touch per coloro che giocavano prevalentemente su dispositivi mobili. ASUS, visto il grande successo, ha deciso di farne un edition per il suo gioiello. Lo smartphone in questione porta un esclusivo logo Aura RGB con grafica Diablo Immortal e una finitura semi-opaca Hellfire Red sul retro. Asus ha esteso la personalizzazione al software in cui ottieni un tema Diablo esclusivo, icone, animazioni ed effetti sonori. Il telefono viene fornito con Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 insieme a 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

ROG Phone 6 Diablo Immortal arriva in una scatola speciale che ricorda Horadic Cube, molto familiare ai fan della serie. All’interno c’è una scatola rossa più piccola a forma di un leggendario oggetto di gioco: il frammento di Worldstone. C’è una pergamena speciale della mappa del mondo del Santuario e una torcia luminosa di Re Fahir. Chi lo compra riceverà anche un paraurti Shield Blessing Aero Case in edizione limitata, e uno speciale strumento di espulsione SIM con emblema Diablo. Il costo? Circa duecento euro in più di quella standard: unica variante di Diablo Immortala 1.399 euro.

