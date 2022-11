Giochi gratuiti su Android? Questi sono gratuiti, ma solo per poco, approfittane subito

Buone notizie per i gamer che utilizzano dispositivi Android: ci sono una dozzina di giochi che sono momentaneamente gratuiti e che quindi è bene scaricare prontamente.

Si tratta di una serie di titoli che di norma non sono particolarmente costosi, ma che se si possono avere gratis è anche meglio.

Ed ecco dunque la lista dei giochi che sul Play Store di Google sono disponibili in questi giorni e che bisogna assolutamente sbrigarsi a scaricare soprattutto perché a breve torneranno ad essere a pagamento. Nova Galaxy, VR Pirates Ahoy – Underwater S, Intergalactic Space Virtual Re, Pyramids VR Roller Coaster, Infinity Dungeon 2, Infinity Dungeon, DEEMO -Reborn, Cartoon Craft, Vivere o morire: survival Pro, Evertale, Stickman Legends: Offline Game.

Realtà aumentata e RGP su smartphone

La novità rispetto a questi giochi, oltre al fatto che sono stati messi a disposizione a titolo gratuito, è che molti di questi sono dotati di sistemi di intelligenza artificiale che funzionano anche su smartphone e quindi permettono un’esperienza immersiva ai giocatori che ne usufruiscono. DEEMO Reborn ad esempio consente di immergersi nella vita di DEEMO e della sua bella: un incontro accidentale in un mondo totalmente da sogno.

Cartoon Craft ha una grafica molto accattivante ed è a tutti gli effetti un gioco di strategia in tempo reale, dove bisogna prepararsi per una vera battaglia e dove il lavoratore può raccogliere oro e legname. Il gioco consente anche una modalità offline, sia per giocatore singolo che in modalità multiplayer competitivo e semplice multiplayer. Stickman Legends: Shadow War è un gioco di combattimento offline e online, una grande combinazione di giochi di ruolo (RPG) e Player vs Player (PvP). Niente più preoccupazioni su Internet, ora puoi godertela ogni volta che hai e ovunque ti trovi con piena azione esperienze di gioco stickman.

In Evertale invece si chiede al gamer di catturare i mostri e farli evolvere. Il giocatore si trova tuffato in un mondo fantasy mozzafiato ricco di misteriosi mostri da catturare, sfidare e allenare. Si possono esplorare paesaggi sterminati, città brulicanti di vita e dungeon epici in questo sconfinato RPG open world! Per Vivere o morire: survival pro, lasciamo parlare la sinossi ufficiale: «Sopravvissuto, siamo felici che tu non sia morto! L’apocalisse è giunta quando meno ce l’aspettavamo e ora è rimasta solo la brutale sopravvivenza… L’epidemia virale ha spazzato via quasi l’intera popolazione, lasciando solo un deserto di morte in cui ogni superstite deve combattere gli zombi per sopravvivere. Un’arma biologica ha ucciso miliardi di persone e trasformato le altre in zombi. Ma tu non sei l’unico sopravvissuto! Altri stanno combattendo per la propria vita».

FONTE