Ecco le migliori app che puoi avere per Android, sono a pagamento ma ne vale la pena

Raramente si spendono dei soldi per le applicazioni da scaricare sul proprio smartphone, tanto siamo abituati ad averle praticamente gratuite in ogni caso.

Ma ci sono alcune app che vale la pena acquistare spendendo qualche spiccio ed ecco quali sono le migliori su Android.

La prima posizione è dedicata a un’app che si chiama Calibre Companion, che costa 6,49 euro. Si tratta di un’app che consente di aggiungere con estrema semplicità qualunque e-Book dal computer all’e-Reader tramite USB o Wi-Fi. L’app consente inoltre anche di archiviare i libri nel cloud per potervi accedere in maniera semplice ed è di fatto una validissima alternativa a Amazon Books. Seconda posizione per DroidCamX, la versione a pagamento al prezzo di 5,49 euro di DroidCam che permette agli utenti Android di trasformare il telefono in una webcam. L’aggiornamento Premium offerto da DroidCamX consente una definizione video a 720p, frame rate più elevati e la rimozione dei banner pubblicitari presenti nell’app.

Con Star Walk 2 uscimmo a veder le stelle

Star Walk 2 è un’applicazione che, al prezzo di 3,49 euro, sfrutta la realtà aumentata e la fotocamera del nostro smartphone per mostrare le costellazioni che inquadriamo, insieme a una lista di informazioni sulle stelle presenti, il tutto aggiornato in tempo reale anche mentre muoviamo lo smartphone. Il bello di questa applicazione è che non serve essere all’aria aperta in quanto la visione del cielo si basa sulla posizione. Posizione numero 4 per Manual Camera. Costa 4,79 euro e permette di avere il pieno controllo manuale della fotocamera. Le specifiche di questa app Android a pagamento sono difficili da trovare in altre app, ed è molto utile per migliorare la creatività nella fotografia e nell’editing delle immagini.

Non poteva mancare Minecraft nella lista delle migliori app a pagamento su Android, anche se si trova a metà classifica. Si paga 7,49 euro è possibile avere un gioco sandbox in 3D in cui si posizionano blocchi di diversi tipi di materiali per costruire tutto ciò che si desidera. Nelle modalità survival e hardcore, l’obiettivo è sopravvivere quando i mostri entrano in scena. La modalità creativa, invece, offre al giocatore un’ingegnosa libertà creativa.

Chiudono la seconda metà della classifica PPSSPP GOLD a 4,69 euro in posizione numero 6, al settimo posto Gorogoa a 4,39 euro. Gorogoa è un puzzle game in cui i giocatori devono completare i puzzle ed esplorare il gioco manipolando i disegni. Ottava posizione per Monunent Valley, al costo di appena 2,99 euro, in nona posizione troviamo PhotoPills a 10,99 euro mentre chiude la speciale classifica SunSurveyor a 8,99 euro.

