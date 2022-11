Sul Play Store giochi gratis solo per il Black Friday, affrettatevi a fare il download

Il Black Friday non è solo sconti e promozioni su dispositivi e oggetti, di qualunque genere essi siano. E a dirla tutta non è nemmeno più come lo conoscevamo, ovvero un giorno di sconti pazzi.

Adesso il Black Friday si applica a qualsiasi tipo di acquisto: cibo, dispositivi elettronici, abiti, accessori. Ed anche videogame, soprattutto quelli virtuali che si scaricano dai vari store online.

Per l’occasione, il Google Play Store si è vestito a festa ed ha messo a disposizione, per la settimana del Black Friday, una serie di videogame che solitamente sono a pagamento, in download totalmente gratuito. Naturalmente si tratta di un’occasione d’oro da prendere al volo, visto che la gratuità dei giochi in questione potrebbe essere annullata da un momento all’altro, come ovviamente succede sempre sugli app store dei vari gestori. I generi dei giochi che sono diventati gratuiti sono molto vari: si va dai giochi di ruolo ai rythm game, passando per tutto lo spettro dei vari generi dei videogiochi che si possono trovare sul Play Store di Android e con i quali si possono passare ore spensierate.

Black Friday, la lista dei giochi gratis

La lista dei giochi scaricabili dal Play Store di Google in maniera del tutto gratuita è formata da giochi che nelle loro versioni a pagamento sono stati scaricati dal milione di volte in su. Dunque non si tratta di una promozione di titoli qualunque, ma proprio di un Black Friday in piena regola che offre giochi di altissimo valore per i loro utenti. Come Neo Monsters, scaricato oltre un milione di volte e che normalmente costa 0,50 euro. NeoMonsters è un RPG strategico coinvolgente che raffigura delle battaglie fra due squadre con un massimo di 16 mostri. Il sistema a turni ti lascia la possibilità di trovare delle strategie a catena combinando centinaia di attacchi.

Demon Hunter: Premium è un hardcore Hack’n Slash Action-RPG che, prima di diventare gratuito, costava 1,09 euro ed è stato scaricato oltre centomila volte. In questo gioco la protagonista si trasforma in un demone per vendicare la sorella. In Everybody’s RPG è possibile rivivere la vecchia scuola dei giochi RPG pixelati giocando ad un RPG infinito con una modalità di gioco automatico anche da offline tipico degli IDLE RPG. Scaricato circa un milione di volte, il gioco costava 0,89 euro.

Tra gli altri giochi troviamo FASTAR VIP – Rythm Game, che è passato gratis da 10,9 euro, Stickman Ghost Premium che costava 0,94 euro, e Shadow of Death: Dark Knight, scaricato oltre 10 milioni di volte nonostante il costo di 3,99 euro.

