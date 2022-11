Un nuovo trailer di Avatar: La Via dell’Acqua spunta nel web ed è spettacolare

Il 14 dicembre si avvicina e insieme anche l’uscita di Avatar: La via dell’Acqua, secondo di 5 previsti capitoli dedicati al Pianeta Pandora ed ai suoi abitanti.

E mentre l’attesa per il film cresce, ecco spuntare online un nuovo trailer, che in qualche modo accontenta i fan di Jake Sully ma allo stesso tempo ne stuzzica la curiosità su trama e piccole tip sul film.

Come sappiamo, la nuova avventura ambientata sul Pianeta Pandora, abitata dal popolo Na’vi, si svolge circa dieci anni dopo le vicende del primo film. Ancora una volta troveremo il protagonista Jake Sully, ormai sposato con Neytiri con la quale hanno avuto dei figli, che da tipici adolescenti danno filo da torcere ai genitori. Sappiamo, grazie al primo trailer di due minuti e mezzo, che l’acqua sarà uno degli elementi predominanti del film, e grazie alle nuove sequenze appare su internet abbiamo la consapevolezza che ci saranno anche momenti cupi e difficoltà. Ma sulla trama ancora il riserbo è totale.

James Cameron richiama tutto il cast originale

Dietro alla macchina da presa di Avatar: La via dell’Acqua, c’è ancora James Cameron, qui anche nelle vesti di produttore e ideatore di quello che sarà un filone composto da 5 pellicole. Davanti alla macchina da presa invece, ecco di nuovo Sam Worthington nei panni di Jake Sully, Zoe Saldaña in quelli della moglie Neytiri, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi, Edie Falco, CCH Pounder e Oona Chaplin.

Chissà se tutto il cast ricorrerà in tutte e 5 le pellicole che da qui al 2028 scandiranno il tempo delle uscite cinematografiche dei vari appuntamenti? Per adesso una cosa è certa: possiamo goderci i 2 minuti e 8 secondi del nuovo trailer ufficiale di Avatar: La Via dell’Acqua, che mostra anche se in maniera veloce luci e ombre di questo nuovo capitolo. I Na’vi vecchie conoscenze e nuove amicizie, le creature marine che fanno da contraltare ai tanti abitanti blu di Pandora, ma anche le macchine ed i robot che mettono in pericolo con il fuoco e le loro armi un pianeta desideroso di pace.

Tutto sembra essere pronto per il 14 dicembre, e non è detto che non ci troviamo di fronte all’ultimo trailer ufficiale del film prima dell’uscita nelle sale il prossimo mese. Un film che, come indicato anche nel trailer alla fine dei due minuti di anticipazioni, potrà essere gustato anche in 3D nei cinema che permettono la visione tridimensionale delle pellicole proiettate.

FONTE