PlayStation Store chiude l’anno in bellezza con le sue offerte su giochi per PS4 e PS5

Sony anticipa i regali di Natale mettendo a disposizione dei giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, con fortissimi sconti del 50%, addirittura fino all’85%, fino al 22 dicembre.

Giochi che hanno fatto la storia del game, novità più o meno recenti, ce n’è per tutti i gusti nella promo di fine anno che Sony ha ufficializzato per i suoi player.

Un esempio su tutti: Code Vein. Un Action RPG sviluppato e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, diretto da Hiroshi Yoshimura e prodotto dallo stesso team della serie God Eater. Il gioco è uscito il 27 settembre 2019 per PlayStation 4, Microsoft Windows e Xbox One. All’epoca costava molto di più di 10,49 euro, di cui gode una promo che gode dell’85% di sconto, un prezzo davvero stracciato. E’ solo un esempio, non certo l’unico.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (e molti altri) a metà prezzo

C’è il 75% su Immortals Fenyx Rising, un videogioco d’azione-avventura sviluppato da Ubisoft Quebec e pubblicato dalla stessa azienda francese, fondata nel 1985 dai fratelli Guillemot. Fenyx è una guerriera divina che deve salvare gli dei greci dal temibile titano Tifone, che cerca vendetta dopo che è stato rinchiuso da Zeus nel Tartaro. Il gioco non è solo azione, ma è anche intriso di una sana e buona ironia, pensando a Prometeo che diventa il narratore principale del gioco mentre Zeus quello del narratore inaffidabile. Immortals: Fenyx Rising ora costa 17,49 euro.

Fra gli sconti più interessanti, c’è Assassin’s Creed, l’arcinoto franchise creato da Patrice Désilets, Jade Raymond, e Corey May, basato su una serie di videogiochi action-adventure, stealth e azione ispirata dal parkour. Per molti è l’erede di Prince of Persia, praticamente sin da subito, da quel 2007 dove è nato, prima di diventare grande in fretta. Assassin’s Creed: Valhalla, ora costa 23,09 euro, scontato 67%. Il suo season pass è disponibile a 19,99 euro (le metà di quanto costava da listino), stesso prezzo e scontistica per L’Alba del Ragnarok. E ancora: L’ira dei Druidi viene proposta da Sony a 12,49 euro, sempre a metà prezzo anche L’Assedio di Parigi, ora a 12,49 euro.

Tantissimi giochi a metà prezzo, comunque. Fra questi LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, un videogioco recente (di aprile) d’avventura dinamica Lego pubblicato non solo per PlayStation 4 e PlayStation 5, ma anche per Microsoft Windows, Nintendo Switch,Xbox One, Xbox Series X e Series S. Altro game che adesso costa metà prezzo, visti i 29,99 euro con cui si porta via. Ma fino al 22 dicembre. Presto, che è tardi.

