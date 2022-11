Star Days Euronics, una settimana folle di sconti super

Dopo il Black Friday e il Cyber Monday arrivano gli Star Days. Sono i nuovi giorni di offerte che ha messo in campo Euronics per arrivare alla grande alla vigilia di Natale.

Ecco dunque un nuovo volantino della grande catena con sede ad Amsterdam che ha negozi in tutto il mondo.

Quindi ecco che dal 29 novembre fino al 7 dicembre Euronics ci accompagna verso il giorno in cui sotto l’albero di Natale potremo mettere pacchi interessanti pieni di dispositivi elettronici di ultimissima generazione che sono offerti per quest’anno a prezzi assolutamente concorrenziali. Il volantino è interessante si dalla copertina, dove campeggia l’offerta che sconta l’IVA sia sui grandi elettrodomestici che sui piccoli elettrodomestici, device elettronici e televisori. Per la smart TV LED 55″ ci troviamo di fronte a un doppio sconto IVA del 36,08% che porta il PHILIPS a solo 319,58 euro. A questo si affianca il Dyson scopa elettrica a un ribasso del 18% con un prezzo finale di 393,43 euro.

Apple tra i protagonisti delle offerte

C’è anche tanta Apple nelle offerte Euronics della settimana di dicembre che porta al Ponte dell’Immacolata, quello che accompagna milioni di italiani verso la giornata in cui l’albero di Natale occupa il 50% delle sale da pranzo e dei salotti. Troviamo anche l’iPad Apple di 10ª generazione in sconto IVA del 18,03% che passa a 532 euro di prezzo, insieme al MacBook Air 13″ con chip M2 che ha uno sconto IVA che lo porta al prezzo concorrenziale di 1295 euro.

Per gli amanti dei dispositivi “particolari” abbiamo anche una serie di monopattini elettrici in sconto Iva del 18,03% insieme alla scrivania da gaming chiamata “Raptor” a soli 159,99 euro, ed anche la sedia da gaming Coolermaster Caliber R2 a 249,99 euro. E c’è anche una vendita abbinata Xbox con la console della Microsoft Series S insieme all’Xbox Game Pass ad appena 299,99 euro grazie a uno sconto del 14,29%.

C’è tanta Samsung nel comparto smartphone di queste nuove offerte di Euronics, con una serie di dispositivi a prezzi in sconto dal 10 al 38% circa: tra i modelli in vendita anche il Galaxy S22+ a 849,99 euro nella versione 128 GB ed a 899,99 euro nella versione con storage da 256 GB. E poi tanti smartwatch Amazfit in versione orologio e anche band con prezzi che vanno dai 29,99 euro per il più economico fino ad arrivare a 249,99 euro per quello più “tecnologico”. Insomma una settimana stellare dopo il Black Friday più interessante di sempre per le offerte di dispositivi tecnologici che sembrano essere diventati il vero interesse per tutti gli italiani.

