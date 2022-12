Xiaomi lancia la sua casa intelligente: ecco dove vederla fisicamente in Italia

Ci sono installazioni artistiche che non si ammirano in un posto, ma che SONO un posto. Una casa, per l’esattezza. Una casa intelligente.

Una casa piena di elettrodomestici, aggeggi tech e soprattutto smart, che si può visitare a Milano entro la fine dell’anno. Una casa tutta firmata. Da Xiaomi.

Si tratta della cosiddetta “casa intelligente” che l’azienda cinese ha messo in piedi a Milano, a totale uso e consumo dei visitatori che decidono di entrare a guardare cosa contiene, e soprattutto cosa funziona. Una casa che è piena di elettrodomestici e di tecnologie smart realizzate dal colosso tecnologico, che ha scelto di racchiudere tutta la sua inventiva per la casa smart del nuovo millennio, in un appartamento chiamato per l’occasione Xiaomi Casa Lago. Per visitarla è gradita la prenotazione sul sito ufficiale dell’attrazione, o meglio dell’installazione, casaxiaomi.com.

Gli elettrodomestici di Casa Xiaomi Lago

La stupenda location che ospita Casa Xiaomi Lago è grande 430 metri quadrati e si trova a Milano in via San Tommaso 6, a due passi dal Duomo. L’idea di base degli ideatori di Casa Xiaomi è quella di far conoscere agli spettatori il concetto di Xiaomi Smart Home in una casa reale, dove è possibile toccare i prodotti con mano, vederli funzionare in un ambiente casalingo, ricevere il consiglio di una serie di esperti e scegliere in maniera obiettiva cosa può servire in casa e quindi è ideale acquistare. I dispositivi smart di Xiaomi sono del tutto integrati nella casa, posizionati in modo strategico in modo che siano integrati nell’arredamento in modo tale da risultare come parte integrante di una casa funzionale e funzionante.

L’appartamento appare fin da subito come una casa di lusso, arredata nel modo più elegante possibile, insieme a una serie di gadget iper tecnologici che sono connessi gli uni agli altri grazie a quella che Xiaomi chiama AIoT, ovvero Artificial Intelligence of Things. Il design richiama anche nel colore lo stile di Xiaomi: è tutto infatti declinato nei toni del bianco, un design e un colore neutro e semplice che coniuga perfettamente il bello, l’utile e il tecnologico. Nel contesto della Casa Xiaomi Lago è possibile interagire con i prodotti smart: se ne possono infatti sperimentare le funzioni, valutarne ingombri e dimensioni, come ad esempio dell’aspirapolvere senza fili Mi Vacuum, e le funzionalità smart collegate all’app Xiaomi Home. E nella casa, durante la visita, è possibile essere seguiti da un Digital Consultant che aiuta a visionare i dispositivi ed a provarne le varie funzioni. Il format pensato per questa installazione è utile al cliente che può non solo provare i vari dispositivi, ma realmente rendersi conto se effettivamente se ne ha necessità e quindi se vale la pena comprarli.

