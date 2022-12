Wearable per tutti: il Garmin Instinct Solar mai visto ad un prezzo così basso. Da prendere subito

L’utile al dilettevole. Un dispositivo che contribuisce al cambiamento climatico, utilizzando energia solare. Un device che risponde alla moda del momento: l’insaziabile voglia di Wearable.

Il Garmin Instinct Solar è uno smartwatch ben riuscito, che ha riscosso un grande successo sin dal suo lancio: uno smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Multisport. E molto altro.

Un device costruito con un concept ben chiaro dalla società del Kansas City, che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, quello di durare nel tempo. Con una batteria alimentata anche dal sole. Costruito secondo standard militari MIL-STD-810 per resistenza termina, urti e impermeabilità (fino a 100 metri). In funzione delle condizioni di utilizzo e della luce solare, la carica può durare mesi. Sensore Pulse Ox per monitorare l’acclimatazione all’altura e l’ossigenazione del sangue.

Quante specifiche!

Progettato per durare, ok. Ma anche per resistere. Questo dispositivo, infatti, è nato per situazioni estreme, non a caso dispone di una cassa in polimeri fibrorinforzati e una lente molto resistente Corning Gorilla. I colori vivaci, gli schermi ad alto contrasto e il design appositamente concepito, sono le caratteristiche di uno smartwatch che non passa certo inosservato. Garmin Instinct Solar è progettato per soddisfare lo standard militare USA 810 per la resistenza termica, agli urti e all’acqua, infatti è impermeabile fino a 100 metri.

Il Garmin Instinct Solar utilizza profili attività precaricati per nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, canottaggio, strength training e molto altro. Verifica i battiti cardiaci al minuto, consente di ricevere avvisi se la frequenza cardiaca risulta troppo alta o troppo bassa. Misura l’intensità del cuore durante le attività, anche in quelle acquatiche. Per l’acclimatazione o il monitoraggio del sonno, un sensore Pulse Ox2 utilizza i fasci di luce al polso per misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. La variabilità della frequenza cardiaca viene utilizzata per calcolare il valore del livello di stress, in modo da poter stabilire se la tua giornata è equilibrata o stressante. Non solo.

Garmin Instinct Solar ottimizza le riserve di energia del corpo con l’analisi della variabilità della frequenza cardiaca, lo stress, il sonno e altri dati per sapere quando sei pronto per l’attività o quando hai bisogno di riposare. Il tutto a un prezzo già di per sé contenuto, ma che ora raggiunge un prezzo mai visto così basso: grazie a uno sconto di 250 euro, il Garmin Instinct Solar è disponibile a soli 149,90 euro.

