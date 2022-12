Star Wars Andor, scopri tutto ciò che devi sapere sulla seconda stagione, a partire dalla data d’uscita

Cassian tornerà per un’altra stagione. Questo è ormai sicuro. Andor e la storia della spia ribelle degli anni formativi della ribellione, avrà un seguito.

La prima stagione di Andor si è conclusa con un finale fantastico e un funerale che è stato allo stesso tempo tanto straziante quanto a effetto.

Ma con i primi 12 episodi dello show ora completati, è già tempo di guardare avanti alla stagione 2. Già, perché ci sarò una seconda stagione. Fugati tutti i dubbi. Cassian, nel frattempo, si è unito alla ribellione in modo quasi ufficiale, il che significa che c’è molto da dire e da scoprire negli ultimi 12 episodi della serie, mentre cresce il suo ruolo nell’Alleanza Ribelle. Sappiamo da tempo che il viaggio di Cassian Andor da giovane ladro a eroe ribelle sarebbe durato due stagioni e 24 episodi, ma il modo in cui questi episodi si sono svolti è rimasto un mistero. Per fortuna, dopo la conclusione della prima stagione, Tony Gilroy ha regaalto alcuni spunti sulla seconda stagione, in una recente intervista a Polygon.

Da attivista a leader

La prima stagione di Andor ha portato Cassian sull’orlo della ribellione, attivissimo nel perorare una giusta causa. Gilroy voleva che questa fosse la forza trainante della prima stagione mentre lo spettacolo esaminava cosa potrebbe indurre qualcuno a dedicare la propria vita a una causa come la ribellione. “Questa prima metà riguardava lui che diventava un rivoluzionario – spiega lo sceneggiatore e regista di Santa Monica, sempre in un’intervista su Polygon – diventando un tutt’uno con loro, in una specie di patto di sangue”.

Ora che Cassian sembra aver trovato la sua nuova casa con la futura Alleanza Ribelle, arriva il secondo step, ossia scalare i ranghi e diventare qualcuno, o qualcosa di importante. Dopotutto, l’intera stagione sta portando direttamente a Rogue One, in cui Cassian è un membro fidato e sempre più attivo nella Ribellione. “L’impegno di Cassian per la causa non è in dubbio – prosegue Gilroy – se si trattava di lui che diventava un rivoluzionario, ora diventerà il leader la seconda metà riguardava lui che diventava un leader“. Per diventare il numero uno Gilroy afferma che la seconda stagione di Andor seguirà una struttura abbastanza simile alla prima.

“Stiamo per saltare un anno intero. Torniamo un anno dopo, molte cose sono cambiate – continua – faremo tre episodi e salteremo un anno. E faremo altri tre episodi, saltandone ancora un altro. Torneremo per gli ultimi quattro episodi, a pochi giorni da Rogue One. La scena finale di Cassian ci porterà proprio dentro Rogue One”.

