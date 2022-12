Torna l’idraulico più famoso del mondo, il trailer del remake ci mostra Super Mario con Peach e Donkey Kong

Circa trentamila visualizzazioni in un amen, subito un argomento di tendenza, non quotata per quanto scontata, su YouTube. Nintendo e Illumination hanno regalato a milioni e milioni di fan il secondo trailer sul film di Super Mario.

Un idraulico immaginario, senza ombra di dubbi il più famoso di tutti. Originariamente noto come Jumpman, fu ideato nel 1981 dall’autore di giochi giapponese Shigeru Miyamoto. Ma per tutti è Super Mario. Un eroe.

E’ tra i più celebri personaggi creati dalla Nintendo, azienda nipponica specializzata in campo videoludico, della quale è considerato la mascotte, per via delle sue apparizioni in centinaia di titoli di vario genere, in maggior parte platform, dove si caratterizza per la sua abilità nel salto e per le sue trasformazioni. Tanto per capire di cosa si sta parlando, il nostro idraulico ha permesso alla Nintendo di vendere qualcosa come oltre 260 milioni di videogame dalla prima volta che apparve con un altro super… Donakey Kong.

Un film di chiaro stampo del mondo di Super Mario

Guarda caso Super Mario e Donkey Kong sono i protagonisti del trailer ufficiale di Nintendo, un duello divertente e ironico, nel più classico stile Nintendo. Nel trailer anche la principessa Peach. Questo è il secondo trailer di un film in lavorazione da sette anni, come ha ammesso Christopher “Chris” Meledandri, produttore cinematografico e imprenditore statunitense, fondatore e amministratore delegato della Illumination Entertainment.

Nel film in uscita il 6 aprile 2023 Aaron Horvath e Michael Jelenic, i due registi, fanno partire Mario alla volta del Multiverso, alla ricerca del luogo in cui potersi cimentare in jam session blues con The Doors e Jimi Hendrix. Nel cast, sarà Chris Pratt a dare la voce a Super Mario, mentre Jack Black interpreterà Bowser, il re dei Koopa. Anya Taylor-Joy la principessa Peach, Charlie Day sarà voce a Luigi, mentre Keegan-Michael Key sarà Toad. Seth Rogen per Donkey Kong, ma il film pullulerà di tanti personaggi classici dell’universo mariesco.

La pellicola è diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic, con la supervisione di Miyamoto e Koji Kondo per cercare di mantenersi quanto più fedele possibile alla visione classica dei videogiochi.

Lo si evince chiaramente proprio dal secondo trailer, una conferma di un film che ripropone fedelmente le atmosfere dei videogiochi proprie di Super Mario: chiari i riferimenti ai livelli dei giochi 2D e Mario Kart.

