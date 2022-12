Nuova funzione WhatsApp per far scomparire i messaggi, cos’è esattamente?

L’anno che verrà sarà sempre migliore, almeno così si dice o si spera. Certo è che WhatsApp dovrà davvero superarsi nel 2023, vista la quantità industriale di feature rilasciate nel 2022. Eccone un’altra in arrivo.

La messaggistica californiana sta lanciando un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play Beta, portando la versione alla 2.22.25.11. Cosa c’è di nuovo in questo aggiornamento? WhatsApp sta implementando una scorciatoia aggiuntiva per far sparire i messaggi, con il chiaro obiettivo di utilizzare uno strumento per risparmiare spazio.

Non a caso la funzionalità riscontrata dal ben informato wabetainfo rivela che la feature in fase di sviluppo si chiama Disappearing messages – shortcut, ossia “Messaggi che scompaiono”, grazie appunto a una scorciatoia, dentro la versione 2.22.25.11, contrassegnata come aggiornamento compatibile, anche se alcuni beta tester potrebbero ricevere la stessa funzionalità dopo aver installato uno di questi aggiornamenti: 2.22.24.27, 2.22.25.8, 2.22.25.10, come rivela sempre wabetanfo.

Una scorciatoia velocissima

Già nell’aggiornamento della versione 2.22.24.9 di WhatsApp beta per Android, era stata costruita una sezione dei messaggi a scomparsa, ma ridisegnata. Una mossa che ha come conseguenza la possibilità di contrassegnare le chat vecchie e nuove come thread in via di estinzione, più facilmente. Una feature ora disponibile, in stato avanzato, distribuito a più utenti dopo l’installazione del precedente aggiornamento 2.22.25.10. Così WhatsApp sta rilasciando un ulteriore punto di ingresso per la scomparsa dei messaggi ad alcuni beta tester che installano l’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.22.25.11.

Dagli screen mostrati, visibili su Wabetainfo, il nuovo collegamento per la messaggistica istantanea numero uno al mondo, viene inserito nella sezione “Gestisci spazio di archiviazione” ed è contrassegnato come uno strumento per risparmiare spazio. Una funzionalità non da poco visto che WhatsApp da sempre è uno strumento utilissimo per qualsiasi cosa, dal lavoro all’intrattenimento passando per il gioco e il fenomeno di aggregazione proprio dei gruppi, ma ora gli utenti stanno per conoscere l’opportunità di utilizzare i messaggi che scompaiono per eliminare automaticamente i media dopo un certo periodo di tempo. Un utente di Whatsapp – se ne contano circa due miliardi, in tutto il mondo – potrà configurare questa impostazione all’interno della sezione disponibile sotto le tue impostazioni sulla privacy o aprire le informazioni della chat.

La nuova scorciatoia per far scomparire i messaggi è stata rilasciata già ad alcuni beta tester nella visualizzazione “strumenti per risparmiare spazio” all’interno della sezione Gestisci spazio di archiviazione e nei prossimi giorni verrà distribuita a un numero ancora maggiore di utenti. Un’altra funzionalità, dunque, per l’applicazione entrata nel 2014 nella famiglia allargata di Mark Zuckerberg, che in questo 2022 che volge al termine, non si è praticamente mai fermata.

