La traduzione di 108 lingue sempre in tasca? Ora è possibile con Vasco V4

Google, per carità, è una fonte inesauribile di info e funzionalità. Per di più free, come nel caso del suo traduttore. Ma non sempre la traduzione di Big G ci aiuta, per una sbadilata di motivo. Con il traduttore di Vasco Electronics si va più sul sicuro.

Sicuro a livello di quantità, visto che stiamo parlando della possibilità di traduzione in qualcosa come 108 lingue, per di più tascabile. Quantità mista a qualità: tutto questo e molto altro è Vasco V4.

Questo traduttore include un’ampia serie di funzionalità che cambieranno il tuo modo di viaggiare e lavorare. Il dispositivo non si limiterà a tradurre le conversazioni vocali, infatti: consente a un utente di scattare foto tramite la fotocamera integrata e tradurrà i testi contenuti nelle immagini scattate, come menù o cartelli. E’ possibile inserire il testo da tradurre anche attraverso la comoda tastiera. Non solo.

Vasco V4 ha fatto già incetta di premi

Tutti quelli che avranno a disposizione il traduttore sviluppato dalla società polacca che si occupa della progettazione, produzione e distribuzione di traduttori vocali digitali, potrai inoltre chattare con gruppi fino a 100 persone, perfino in diverse lingue, grazie alla funzione di traduzione chat MultiTalk. In pratica un utente potrà scrivere un messaggio nella propria lingua e tutti nel gruppo sapranno cosa avrà detto. Non da poco questo particolare.

Vasco V4 oltre che ad essere efficiente, è anche molto resistente: non preoccuparti se il dispositivo cade per terra o viene a contatto con l’acqua: il traduttore vocale Vasco Translator è resistente agli urti e agli spruzzi. Grazie allo schermo più grande da 5”, c’è una migliore visualizzazione, il che tradotto – tanto per restare in tema – innanzitutto i testi verranno visti meglio, quindi tradotti dalle immagini, con la possibilità di scelta se utilizzare i tasti fisici o direttamente quelli tattili sullo schermo. Il suo design, moderno ed ergonomico, non è passato inosservato e gli ha permesso di vincere il premio NY Product Design Award per la categoria “Concettuale – Dispositivi Elettronici Digitali & Accessori”. E ancora Vasco Translator V4 si è inoltre aggiudicato il premio Red Dot Design Award per il suo design moderno e intuitivo. Il dispositivo è stato particolarmente apprezzato per la sua compattezza e le dimensioni tascabili.

Schermo da 5” pollici, processore quad-core Mediatek Helio A22 (MT6761) 64 bit, 2 GB di RAM, 32 di ROM, modem 4G ma con internet free, WiFi 2.4 GHz, batteria 2400 mAh. 49 x 55 x 10 mm le sue dimensioni, 134 grammi il suo peso. Ingresso auricolari USB Tipo-C e un manuale scaricabile online. Il tutto a 389 euro, al netto di promo su Amazon in primis. Non poche, vero. Come non poche sono le sue funzionalità.

FONTE