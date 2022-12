Vodafone Family+ New, puoi avere tutto illimitato a soli 9,99€

Un’offerta preesistente, che ora gode di un ulteriore vantaggio per chi decide di legarsi all’operatore londinese di telefonia mobile e fissa, che ha partecipazioni in 25 paesi, in 16 dei quali opera con il suo marchio.

Vodafone di fatto toglie il costo di attivazione per Family+ New, quella offerta pensata, come dice la parola stessa, per tutta la famiglia, che unisce internet a casa e mobile, pagando tutto in un’unica fattura, grazie alla quale ogni mese si potranno avere tantissimi giga da aggiungere al bundle scelto.

Aggiungendo la seconda SIM, in regalo ulteriori giga per ognuna delle carte legate a Vodafone, così da non avere più problemi a navigare online, fuori Wi-Fi. In quest’ottica è nata Vodafone Family+ New: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 10 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese. Senza più costo di attivazione dal 5 dicembre. Grazie alla convergenza Family Plan, se si abbina Family+ New ad un’offerta di rete fissa Vodafone il bundle di traffico dati diventa di Giga illimitati fino in 5G alla massima velocità.

Nuovi utenti o portabilità: come fare

Per usufruire dell’offerta Family+ New basta in pratica essere un nuovo utente, ma non solo per chi vuole attivare un numero di telefono tutto nuovo, ma anche per chi decide di portare in Vodafone la portabilità di un altro operatore mobile, senza nessuna distinzione. Family+ New, inoltre, ha già incluso i giga illimitati 5G come prima SIM nelle offerte convergenti Vodafone Family Plan e Family Plan Netflix Edition, entrambe valide per le nuove attivazioni sia di rete mobile che di rete fissa in caso di copertura FTTC e Fibra FTTH.

A Family+ New sono legati tutta una serie di servizi gratuiti come la Segreteria Telefonica, oppure la possibilità di riceve gli SMS del servizio di reperibilità Chiamami & Recall, ma anche la chiamata al numero 414 per ascoltare il credito residuo della SIM ricaricabile è detariffata con l’offerta attiva.

E’ bene ricordare, però, che la Giga Family si ha con offerte di rete mobile e offerte di rete fissa composte da servizio voce e connessione internet. In pratica non è possibile attivare Giga Family su offerte di reta fissa solo voce. Per cui, in primis bisogna avere un’offerta di rete fissa, quindi attivare l’offerta mobile Vodafone, per addebitare il costo dell’offerta mobile sulla tua fattura. E’ qui che si può allargare la tua Giga Family e far entrare altre offerte mobile all’interno della famiglia, attivando un’offerta mobile e addebitando il costo dell’offerta mobile sulla fattura del titolare della rete fissa.

