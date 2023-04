Iliad, offerta iPhone 14 Pro Max: sconto folle e puoi pagarlo a rate

In cerca di uno smartphone performante? Iliad ne offre uno a rate, ed è super conveniente: ecco di quale parliamo.

Comprare un cellulare che possa essere in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze, che ci crediate o meno, è molto più difficile di quel che sembri. Tante persone tendono ad eseguire diverse ricerche per trovarne qualcuno adatto a loro, magari che abbia delle specifiche tecniche interessanti o che ci dia delle funzioni meravigliose sotto ogni punto di vista. Le possibilità non sono affatto poche al giorno d’oggi.

Dopotutto il mercato della tecnologia offre anche un sacco di iPhone, prodotti ovviamente da Apple e che, di tanto in tanto, ne progetta sempre di più per accontentare la sua clientela. I gestori telefonici stessi sponsorizzano questi cellulari assieme alle loro promozioni, un po’ come sta facendo Iliad attualmente per riuscire a convincere gli utenti del fatto che, un telefono della Mela, è sempre meglio di un device di fascia medio-bassa.

Cellulare di Apple in vendita, ma questa volta anche a rate: è disponibile solo da Iliad

Chiaramente fanno riferimento all’iPhone 14 Pro Max, che grazie alle sue fantastiche caratteristiche ha colpito la maggior parte dei consumatori, lasciandoli a bocca aperta per ovvie ragioni. Ciò che conta in questo caso è fare un acquisto come si deve, su questo non abbiamo alcun dubbio, e dal momento che sia un provider del calibro di Iliad a proporlo, perché non tentare? Potremo addirittura comprarlo a rate in caso lo volessimo.

Sì, avete capito bene. Invece di spendere i classici 1.379 euro dell’ordine, ci sarebbe la possibilità di acquistarlo in 30 rate mensili a 35 euro al mese, risparmiando un sacco di soldi ed evitando di consumare gran parte del nostro budget limitato in una volta. Può sembrare una idea banale, ma non sono pochi i clienti che si fionderebbero subito all’acquisto decidendo appositamente di comprarlo a rate: è una soluzione intelligente per chiunque di noi.

Ovviamente non dimenticatevi che Iliad, in vista di questo eventuale acquisto, ci metterebbe a disposizione la sua promozione migliore, dunque non rimarremo senza una buona connessione dati in caso fosse questa la vostra preoccupazione. Se siete interessati allo smartphone vi suggeriamo di recarvi nel sito ufficiale del gestore telefonico, cercando in seguito la suddetta offerta. Perché mai dovreste rinunciarci dopotutto? Non si vedono promozioni del genere tutti giorni, ecco perché è vantaggiosa.