Whatsapp, undici novità da non perdere: cambierà tutto sull’app

WhatsApp non smette mai di stupire e sono tantissime le novità in arrivo per tutti gli utenti. Sono ben undici i nuovi accorgimenti previsti per l’applicazione di messaggistica istantanea. Andiamo a vedere di cosa si tratta e quali sono le novità in vista per tutti gli utenti che utilizzano il servizio di Meta.

Negli ultimi anni una delle applicazioni più aggiornate sugli store digitali è certamente WhatsApp. Il servizio di messaggistica di Meta è il più utilizzato sia dagli utenti iOS che da quelli Android. Sono sempre tante le novità in arrivo, con l’app che riesce a stare al passo coi tempi e ad evitare l’eventuale sorpasso delle agguerrite concorrenti presenti sul mercato. Spesso inoltre i developer sfruttano la versione Beta dell’applicazione per provare le nuove funzioni.

Ad essere sempre informati sulle ultime novità in arrivo è il portale WABetaInfo sempre pronta ad aggiornare gli utenti che la utilizzano quotidianamente. WhatsApp infatti sta diventando sempre più utile per tutte le fasce della popolazione. Abbiamo potuto vedere come adesso è possibile inviare qualsiasi tipo di file, senza badare al suo peso. Tra le features introdotte più apprezzate troviamo anche l’ampliamento delle reaction e le foto visualizzabili una sola volta. In questa settimana sono in arrivo 11 altre novità. Andiamo quindi a vedere quali sono.

WhatsApp, undici novità assolute per gli utenti: cambia per sempre il servizio

La prima grande novità riguarda l’introduzione un’interfaccia ottimizzata per la barra laterale dell’app macOS nativa, disponibile per tutti coloro che installano l’ultima versione Beta. Alcuni utenti Android potrebbero essere in grado di utilizzare una nuova funzione di ricerca all’interno delle impostazioni dell’app dopo aver installato la Beta 2.23.8.20. Novità in arrivo anche per tutti gli utenti Apple, visto che sull’App Store è disponibile un nuovo aggiornamento che riguarda nuove funzioni alle chat di gruppo.

Un aggiornamento innovativo arriva direttamente per il Brasile, dove sarà possibile pagare all’interno dell’applicazione per dei servizi di WhatsApp. WhatsApp ha anche annunciato nuove funzionalità di sicurezza dell’account che includono la protezione dell’account, la verifica del dispositivo e i codici di sicurezza automatici. Finalmente è in arrivo anche la Companion Mode che permette a due smartphone di collegarsi allo stesso account. Gli sviluppatori sono al lavoro anche per introdurre la possibilità di registrare videomessaggi nell’app Android beta.

WhatsApp è anche al lavoro per introdurre i ‘Gruppi effimeri‘, questi spariranno non appena l’admin avrà deciso un tempo di scadenza. Sempre sulla Beta di Android si sta lavorando per per aggiungere una descrizione a immagini, video, GIF e documenti inoltrati, con la funzione già disponibile per alcuni Beta testers. Infine l’ultima novità è la risoluzione dei problemi alla versione 2.23.8.24. di Android.