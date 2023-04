Airbnb, i 5 consigli da seguire per iniziare a guadagnare subito

Con Airbnb si possono guadagnare parecchi soldi, ma come tutte le cose serve sapere come muoversi. Ecco i consigli da seguire.

Con l’estate che sta arrivando e le belle giornate che si susseguono, ecco che sempre più persone cominciano a pensare all’estate. A quando, finalmente, la maggior parte delle persone potranno prendersi una meritatissima pausa dalla scuola, dall’università, dal lavoro. E ricaricare le batteria in vista dei nuovi e probanti impegni invernali.

Con le restrizioni per il Covid-19 ormai abbondantemente alle spalle, ecco che sempre più persone non vedono l’ora di andare in vacanza e godersi del meritato riposo. Questa però è anche un’occasione imperdibile da sfruttare per racimolare un bel gruzzoletto. Grazie a delle piattaforme come quella di Airbnb, che permettono di affittare i propri immobili per determinati periodi di tempo, ecco che l’enorme flusso di turisti diretti verso l’Italia e fuori dal nostro Paese possono permetterci di incassare parecchi soldi. Ma oltre alla buona volontà e ad un posto da affittare, cosa altro vi serve?

Come fare soldi velocemente affittando camere su Airbnb

Grazie alla guida ufficiale pubblicata proprio da Airbnb, possiamo darvi dei consigli molto utili per cercare di massimizzare i vostri profitti e aumentare le vostre chances di trovare affittuari per le vacanze. Al primo posto tra le proprietà assolute troviamo il valutare per bene lo spazio che si mette in affitto. Non soltanto bisogna rispettare la legge, ma anche il decoro e le norme igieniche. Se questo punto non è al cento per cento perfetto, il resto è mera speculazione.

La seconda regola è essere unici. Prima di pubblicare il tuo annuncio è buona regola cercare di personalizzare l’ambiente e la tua offerta: fai in modo che la tua proposta si differenzi dalle altre presenti sulla piattaforma di Airbnb.

Il terzo consiglio è relativo all’organizzazione. Ricorda bene di selezionare il calendario in modo preciso, affinché non vi siano fraintendimenti tra te, la piattaforma e chi vuole affittare la stanza.

Il quarto suggerimento invece parla delle tempistiche. Tieni presente che i periodi più “caldi” per il turismo, ad esempio l’estate, ma anche Natale, sono quelli in cui la richiesta aumenta e di parecchio.

L’ultimo consiglio tratta invece l’aumento della propria notorietà sulla piattaforma. Curando per bene la tua immagine, accogliendo per bene gli ospiti e aumentando il tuo grado di host, su Airbnb potrai un giorno diventare un Superhost. Ovvero un utente con tante recensioni positive, che si è distinto dagli altri e che pertanto è ricercatissimo da parte di chi è interessato ad affittare una stanza.

Con Airbnb si possono guadagnare parecchi soldi, ma ovviamente è anche necessario investire tempo, denaro ed energie, come in tutte le cose. Ma è certamente un ottimo modo per guadagnare sfruttando l’estate incombente e non solo.