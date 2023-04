Come prendere i biglietti più comodi in aereo senza spendere di più, il trucco è virale

Vorreste risparmiare sui biglietti aerei? Fate questo e ci riuscirete di sicuro: non sarà mai stato così facile.

I biglietti aerei possono rivelarsi essere estremamente costosi, soprattutto se vengono prenotati all’ultimo minuto oppure se scegliamo di raggiungere una meta molto importante e gettonata da poche persone. Non è da tutti spendere il proprio budget mensile in una volta sola, ecco perché – il più delle volte almeno – si preferisce prenotare circa un anno prima in maniera tale da poter risparmiare sul costo del ticket e sui tempi di attesa.

Ma non la pensa così un ragazzo su TikTok, chiamato ndainternet, che ha deciso di mettere in atto un trucchetto di viaggio per non spendere un sacco di soldi inutilmente. Ma come funziona la sua metodologia? Semplicemente prevede l’acquisto di una intera fila di posto rimborsabili, dunque la restituzione di almeno due di essi prima dell’imbarco, lasciando un posto con spazio extra su entrambi i lati disponibili. Una idea geniale insomma.

Trucco per i biglietti aerei, fai questo e risparmierai i tuoi soldi: è sicuro

Molti utenti hanno apprezzato ciò che ha fatto, elogiandolo per il gesto e congratulandosi con lui. Altri, invece, affermano che sia soltanto un modo sbagliato di imbrogliare il sistema e che dovrebbe essere punito per questo, dimostrandosi del tutto contrariati dal suo comportamento forse incivile nel contesto in cui lo ha attuato. Che cosa ha riferito alla sua utenza, e in che maniera ha giustificato a chiunque quello che potrebbe essere un reato?

L’utente afferma che spesso lo spazio sui voli può essere ristretto, non a caso i sedili sono piccoli e i posti tutti occupati, di conseguenza cercare di massimizzare l’area personale è approvato e non è sbagliato, specie se non si è in grado di comprare un biglietto aereo per la prima classe. Basterà comprare un’intera fila di biglietti e poi farsi rimborsare due dei tre ticket da 45 minuti prima che si salga, non lasciando modo alle compagnie aeree di poterli rivendere.

Inutile dire che per tante persone, come abbiamo detto prima, è un comportamento del tutto errato, ma finché non è punibile dalla legge non sembra che sia un trucco non attuabile. In conclusione vi lasciamo la sua dichiarazione in merito alla faccenda: “Se stai cercando di volare con una compagnia aerea o andare all’estero in vacanza e non puoi permetterti un jet privato o la 1° classe su gran parte dei voli, con questo trucco puoi prenotare un biglietto aereo e procurarti la versione economica di prima classe risparmiando”.