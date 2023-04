Bill Gates stregato da queste auto: “Sono il prossimo pc”

Bill Gates è rimasto assolutamente stupefatto da un nuovo modello di auto dopo averci fatto un giro. Di quale si tratta

Il mondo della tecnologia è sempre teso al futuro, e non rallenta mai. Si tratta di un settore infatti in cui basta un battito di ciglia perché qualcosa di innovativo e rivoluzionario si trasformi in un oggetto dato per scontato, e ben presto addirittura disprezzato ed obsoleto. Da questo punto di vista, per chi questo settore lo vuole dominare, essere costantemente con la testa proiettata a quello che accadrà è assolutamente necessario.

Domandate ad Elon Musk, che ogni giorno crea qualcosa di nuovo e che continuamente, intervista dopo intervista, anticipa delle novità rivoluzionarie e propone delle idee che sembrano fantascienza. L’ultima è quella di colonizzare Marte, un’impresa assolutamente titanica, che probabilmente però non vedremo compiersi ancora per tanti anni. Un altro genio del settore, che pure ha guardato in avanti per tanto tempo, è Bill Gates. Ex numero uno di Microsoft, protagonista di un video che è diventato virale in queste ore.

Bill Gates prova l’auto del futuro e ne rimane incantato

Quella di Bill Gates è senza dubbio una delle storie più interessanti che esistono per gli appassionati del settore tech. Partito praticamente dal nulla, la sua ascesa è stata tra le più rapide e ispiranti di sempre, con la creazione di una delle più grandi aziende del mondo.

L’ex numero uno di Microsoft ora è impegnato con la sua fondazione in tante attività di beneficenza, volte ad aiutare i Paesi del terzo mondo, innovando nel settore delle tecnologie sostenibili a basso costo. Ma ogni tanto un salto nel settore tech se lo concede eccome, e la sua più recente avventura con l’ultimo ritrovato nel campo dell’automobilismo lo ha lasciato senza parole.

Bill Gates è stato ospite di Wayve, una azienda inglese che sta investendo pesantemente per la creazione di veicoli a guida autonoma, ovvero che si guidano da sole, tramite IA, telecamere, GPS e tutto un complesso insieme di sistemi per la navigazione smart. Il test fatto su strada, in situazioni di traffico quotidiane, ha lasciato l’imprenditore senza parole. Raccontando l’esperienza sul suo blog privato, Bill Gates è arrivato ad affermare che “Quando le macchine a guida autonoma saranno perfette, allora cambieranno i trasporti come il PC ha cambiato il lavoro d’ufficio“.