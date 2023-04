WindTre, comunicazione ufficiale: avviene in questi giorni

Una nuova comunicazione ufficiale sta arrivando per tutti i clienti di WindTre. In questi giorni avverrà un cambiamento: cosa succede.

WindTre ha lanciato numerose modifiche nell’ultimo periodo, che sono andate a colpire in maniera inaspettata gli utenti. In questi giorni un nuovo cambiamento stravolgerà l’utenza, andiamo quindi a vedere cosa succederà per tutti coloro che hanno sottoscritto un piano tariffario.

Si avvicina sempre di più il mese di maggio, vale a dire quello per le rimodulazioni di diversi piani tariffari. La data da segnare sul calendario è il 18 maggio 2023, con il brand arancione che applicherà alcuni aumenti alle offerte mensili erogate agli utenti. Ovviamente come sempre accade in questi casi, l’utente colpito dalla rimodulazione potrà richiedere il blocco della rimodulazione o accettarla e ottenere in cambio un aumento dei Giga.

Adesso però è in arrivo una nuova comunicazione per tutti gli utenti WindTre. L’operatore ha infatti aggiornato i dati relativi alla copertura 5G garantita nel paese italiano. Continua la diffusione della rete mobile di quinta generazione nella versione TDD (Time Division Duplex). Così facendo migliora anche la velocità di navigazione e migliora la stabilità della rete. Scopriamo quindi tutti i dettagli riguardanti la nuova rete dell’operatore.

WindTre, aggiornata la rete 5G per tutti gli utenti: cosa cambia a breve

In queste ore sono spuntate fuori tutte le caratteristiche della nuova rete 5G di WindTre. L’operatore ha aggiornato le percentuali della tecnologia 5G TDD. Stiamo quindi parlando di tutte le frequenze Time Division Duplex sulla banda a 3600 MHz, che son riservate solamente alla tecnologia 5G, vale a dire quelle con la capacità di traffico più elevate e dalle performance superiori.

In questo fine di aprile ci sarà un aumento del 0,2%, con il 5G che passa dal 67,2% al 67,4%. Rimarrà invece invariata lo standard FDD (Frequency Division Duplex) DSS (Dynamic Spectrum Sharing) su frequenze tra 1800 MHz e 2600 MHz. Questo infatti copre il 95,9% della popolazione italiana.

Come ben noto questo tipo di cronologia usa dinamicamente lo stesso spettro sia per connessioni 4G che 5G, andando ad adattarsi in maniera intelligente al tipo di terminale ed offerta a cui ha accesso il cliente. La velocità della nuova navigazione di WindTre pone le stime a 1,6 Gbps in download e di 150 Mbps in upload, con la differenza che si attesta sui 10 Mbps tra il 5G TDD e il 5G FDD DSS. Questa quindi è l’ultima novità presentata da WindTre negli ultimi mesi.