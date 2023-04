Attacco a Google: l’azienda invita a fare questa azione, a rischio 3 milioni di utenti

Attacco enorme per Google, che ora sta invitando tutti gli utenti ad agire e in fretta per non esporsi ad attacchi informatici.

Oggigiorno il crimine è sempre meno visibile e misurabile nelle strade, e sempre più volatile e difficile da tracciare nel mondo digitale. Prima per rubare denaro bisognava fare un colpo in banca, ora basta progettare un virus informatico potente, nasconderlo in una app, attendere che migliaia di persone la installino e poi farlo partire.

Ormai tutte le nostre informazioni e tutti i nostri dati sensibili sono in rete, nei cloud di questa o quell’altra piattaforma, necessari per permetterci di avere un’identità digitale completa, funzionante e funzionale. E questo fa gola a tutti i cybercriminali, che ogni giorno ne pensano una nuova per accedere alla nostra identità e svuotarci i conti in banca, rubandoci ogni cosa. Ebbene l’ultima criticità che sta preoccupando tutti riguarda un attacco informatico mosso addirittura a Google.

Google messo sotto attacco, è allarme per gli utenti: 3 milioni a rischio

Uno dei più grandi giganti del settore tech, Google è tra le aziende che possono vantare un numero di big data praticamente imbarazzante. Milioni di persone hanno un account Google, con le proprie credenziali social, gli estremi bancari, foto private, informazioni sensibili personali e lavorative collegate ad esse. Ed ecco perché provare a mettere le mani su questo enorme bottino fa sempre più gola agli hacker di tutto il mondo.

Ebbene martedì Google ha annunciato di aver subito un attacco o-Day. Parliamo di un tipo di virus per il quale gli antivirus normalmente in commercio non hanno alcuna soluzione, e che ha richiesto lo sforzo enorme da parte di Big G per difendere i dati degli utenti. La società ha però fatto sapere a tutti coloro che utilizzano Google Chrome che è necessario aggiornare il proprio browser alla versione Cve-2023-2033 per essere sicuri, contenente una patch di sicurezza fondamentale. La criticità dovrebbe riguardare ben 3 milioni di persone, tra cui potreste esserci anche voi.

Per aggiornare Chrome dovete cliccare sui tre puntini in alto a destra, quindi andare su guida e poi scegliere Informazioni su Google. Qui potrete vedere se ci sono aggiornamenti disponibili. Da smartphone vi basterà andare in impostazioni, nella sezione app, selezionare Chrome e quindi verificare la disponibilità di aggiornamenti disponibili. Il colosso fa sapere che è caldamente consigliato aggiornare il browser quanto prima, quindi fatelo appena ne avete la possibilità.