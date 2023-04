Apple, come liberare lo spazio su iCloud: i passaggi facilitati

Sapevate che si può liberare spazio su iCloud di Apple in maniera facile e veloce? Ecco tutti i passaggi da seguire

Apple è una delle più grandi società di tecnologia al mondo, nota per i suoi prodotti e software innovativi. L’azienda è famosa per la sua estetica minimalista e la facilità d’uso dei suoi prodotti. Tra i prodotti più noti di Apple ci sono l’iPhone, l’iPad, il Mac, l’Apple Watch e l’iPod. La gamma di software di Apple è altrettanto vasta, con il sistema operativo macOS, il sistema operativo mobile iOS, iTunes e molte altre app disponibili sull’App Store.

Uno dei servizi più utili di Apple è iCloud, che offre uno spazio di archiviazione online per tutti i dati dell’utente, come foto, video, documenti e messaggi. Tuttavia, a volte lo spazio su iCloud può finire, il che può essere fastidioso per l’utente che desidera archiviare ulteriori dati.

Liberare spazio su iCloud, Apple ha svelato alcuni passaggi utili

In questi casi, ci sono alcuni passaggi che si possono seguire per liberare spazio di archiviazione in iCloud. Innanzitutto, è possibile eliminare i contenuti inutilizzati, come vecchie foto e video, app che non si utilizzano più, documenti vecchi e altri dati inutili. Questo può essere fatto facilmente accedendo alle impostazioni di iCloud sul dispositivo Apple e selezionando gli elementi che si desidera eliminare.

Un’altra opzione per liberare spazio di archiviazione in iCloud è quella di ridurre le dimensioni del backup su iCloud. Il backup automatico di iCloud può occupare molto spazio, quindi è possibile disattivare il backup automatico per alcune app o dati che non sono necessari, o eliminare completamente il backup di alcuni dispositivi. In alternativa, è possibile effettuare il backup su un’unità esterna o su un altro servizio cloud come Google Drive o Dropbox.

Eliminare le foto da Foto di iCloud è un altro modo per liberare spazio di archiviazione in iCloud. Le foto possono occupare molto spazio e, a volte, è possibile che si abbiano molte foto e video che non sono più necessari. È possibile selezionare le foto e i video che si desidera eliminare o utilizzare l’opzione “Elimina tutto” per eliminare completamente tutti i dati di Foto di iCloud.

Potete considerare anche di cancellare le cartelle o i file in iCloud Drive, un servizio di archiviazione di file online di Apple che consente di archiviare documenti, foto e altri file. Se si hanno molti file inutilizzati o cartelle che non si utilizzano più, è possibile eliminarli facilmente dalla cartella iCloud Drive.

Valutate anche la possibilità di rimuovere i messaggi di testo e gli allegati in Messaggi è un altro modo per liberare spazio di archiviazione in iCloud. I messaggi di testo e gli allegati possono occupare molto spazio, quindi è possibile eliminare i messaggi vecchi e gli allegati che non sono più necessari. Ci sono molte app che possono aiutare a eliminare facilmente i messaggi di testo e gli allegati in Messaggi, come PhoneClean o iMyFone Umate. Infine, eliminare i memo vocali è un’altra opzione per liberare spazio di archiviazione in iCloud.