Buddyfit, quanto costa e come funziona la piattaforma del fitness online più in voga

Buddyfit è la piattaforma virtuale per l’allenamento più in voga del momento, offre qualcosa che è del tutto uguale a una palestra ma comodamente a casa.

Non si tratta di semplici video da seguire ma una vera e grande struttura che vanta i migliori personal trainer d’Italia e ha un costo ridotto rispetto all’iscrizione presso un centro sportivo e grande versatilità così da permettere a tutti, anche a coloro con poco tempo a disposizione, di allenarsi.

Classi, contenuti speciali, applicazione e un percorso guidato, con delle opzioni veramente fenomenali che possono fare la differenza per dimagrire, intensificare, fare massa. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e soprattutto quanto costa.

Buddyfit: la piattaforma di fitness migliore del momento

Oggi si sente parlare sempre più della necessità di fare un po’ di attività fisica. Questa non deve necessariamente essere intensa, ciò vuol dire che non è detto che ognuno deve fare grandi sport, basta solo un leggero movimento ma in modo costante. È proprio questa la chiave che fa la differenza e ci permette di combattere la sedentarietà che attanaglia l’intera società.

Viviamo di comodità ma passiamo dall’auto, al divano alla sedia dell’ufficio e non è affatto salutare. Spesso manca il tempo o la voglia ed è qui che Buddyfit entra in gioco perché la piattaforma non solo va a rivoluzionare il concetto di attività sportiva ma risolve due dei più grandi problemi che hanno tutti: tempo e volontà.

Un sistema divertente, innovativo che si pone in modo essenziale ma anche pratico con oltre 500 classi al mese quindi una per ogni tipo di attività a qualunque ora, lezioni in diretta o in replay fino a 48 ore dopo e sempre nuove immagini, nuove performance da seguire, ospiti speciali e contenuti aggiuntivi per chi vuole dare il massimo. È possibile seguirlo online da desktop o alla tv oppure comodamente dall’applicazione quindi praticamente in ufficio, a casa o altrove. Non ci sono più i limiti di spazio e non è necessario andare in palestra.

Si può scegliere un corso per principianti o uno avanzato, provare un nuovo sport ogni giorno e l’abbonamento mensile parte da 9.99 euro ed è questa la rivoluzione. Ovviamente un costo così piccolo avvicina tutti perché non è una spesa eccesiva e facendo l’abbonamento a sei mesi si risparmia e costa 39.99 euro mentre 12 mesi hanno un costo in offerta di 49.99 euro. Un’offerta vantaggiosa da prendere al volo per essere seguiti da un coach ottenendo risultati immediati.